Bienve, tras 41 programas en 'Allá tú', juega su panel y se despide tras aceptar la última oferta de la banquera

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En el programa de hoy de ‘Allá tú’, ha jugado a “lo de las cajas” Bienve, de Albacete tras estar 41 programas, el que se sentaba junto a Juanra Bonet en medio del plató acompañado de su amiga, Belén. Y el concursante empezaba a abrir cajas con los números elegidos por su hijo, pero teniendo claro que iba a cambiar la secuencia si no le cuadraba lo que fuese saliendo.

Pero antes de esto Juanra Bonet daba la bienvenida a una nueva incorporación. Cristina, de Madrid nueva concursante de ‘Allá tú’, la que en su presentación ha contado la anécdota de cómo se hizo viral en las redes sociales a raíz de irse a Marruecos tras perder su móvil en Madrid e irse ella misma a buscarle.

Bienve empezaba con una gran racha de cajas rojas abiertas para la primera oferta de la banquera, la cual no dudaba en triturar. Y según seguía el curso del programa, las rojas seguían saliendo, pero también algunas de las grandes cifras. Las que seguían saliendo hacia el final del programa y hacía que se torciese la gran jugada que había cosechado durante la primera parte del programa: “Se ha torcido esto del todo”.

“Ya te he dicho que no te reirías tanto al final como al principio”, le recordaba la banquera con su última oferta.

Y en esta fase final del programa, llegaba con dos cajas verdes, de 7.5000 y 5.000 euros y una caja roja de 10 céntimos y decidía plantarse con 3.115 euros. ¿Haciendo un buen negocio? Dale al ‘play’ para descubrir la cifra que estaba en su caja.