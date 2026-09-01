Ana Carrillo 01 SEP 2026 - 12:20h.

Federico Jiménez Losantos ha debutado como colaborador en el programa de Ana Rosa Quintana dando su opinión sobre las últimas declaraciones de Pedro Sánchez

Todo el contenido de 'El programa de Ana Rosa' está disponible al completo en Mediaset Infinity

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'El programa de Ana Rosa' ha dado comienzo a la nueva temporada sumando colaboradores a diversas secciones, como es el caso de Federico Jiménez Losantos, que se ha incorporado a 'La Firma'. Su debut se ha producido tan solo un día después de la primera entrevista de Pedro Sánchez tras la crisis migratoria de Ceuta y el periodista ha centrado su intervención en dar su opinión sobre las declaraciones del presidente del gobierno.

Antes de pedirle que compartiera su análisis con los espectadores, Ana Rosa Quintana le dado las gracias al colaborador por incorporarse al equipo: "¡Qué maravilla tenerte aquí en este programa!". Federico Jiménez Losantos le ha respondido: "¿Qué no haría yo por ti a estas horas de la mañana? Gracias a ti"; como puedes ver en el vídeo que encabeza este artículo.

Tras el saludo inicial, el comunicador ha comenzado su análisis acerca de las decisiones que ha tomado Pedro Sánchez en Ceuta, pero primero ha subrayado que no considera que en España exista una crisis migratoria, sino "una invasión marroquí del territorio español a la altura de Ceuta". "Sánchez ha entregado Ceuta, es una ciudad invivible y hay que reconocer la realidad: nunca más se va a poder volver a la normalidad esa de la que se habla", ha asegurado tajante el periodista.

Jiménez Losantos ha añadido que, en su opinión, Sánchez "quiere quedarse todo el tiempo posible" en el poder: "Piensa que su futuro está ligado a una situación de conflicto y lo que hace es eternizar el conflicto".

El debut de Federico Jiménez Losantos se ha producido en el programa 5.000 de 'El programa de Ana Rosa'. Todo el contenido de lo ocurrido en el programa se puede ver en Mediaset Infinity, donde también está disponible el íntegro.