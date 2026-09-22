Lorena Romera 22 SEP 2026 - 11:17h.

La exparticipante de 'La isla de las tentaciones' confirma su ruptura con el 'jamonero' casi dos meses después de empezar su relación

Anita Williams: "He quedado con mi ex para comer, es un poco extraño"

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La ruptura entre Anita Williams y José Navarro, el 'jamonero' que se popularizó en redes tras la boda de Suso y Marieta, se ha terminado confirmando. Tras dejarse de seguir en redes sociales, la que fuera participante de 'La isla de las tentaciones' y concursante de 'Supervivientes' ha roto su silencio para pronunciarse sobre el final de su relación.

A través de sus historias de Instagram, la catalana ha compartido una captura de pantalla repleta de preguntas de sus seguidores, donde se pueden leer mensajes que únicamente van dirigidos a saber si está soltera y qué ha pasado exactamente con José.

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Acompañando esta imagen, la que fuera novia de Montoya ha publicado un mensaje con el que da explicaciones tras el revuelo por la publicación en medios de esta inesperada ruptura: "Igual que os expliqué en su día una cosa, os explicaré esto. Si no os lo he contado antes ha sido por falta de tiempo".

Esta confirmación marca un giro inesperado en una relación que hasta hace muy poco parecía estar en su mejor momento. De hecho, la última interacción pública de la pareja se produjo a principios de este mes de septiembre, apenas un par de semanas atrás.

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En ese momento, la colaboradora publicaba un vídeo sobre un sorteo para viajar a las Maldivas y disfrutar de un completo itinerario de experiencias. Entre los comentarios del post destacaba el del propio José, quien le preguntaba entre bromas: "¿yo puedo ir?". Un comentario con cierto tonteo al que ella respondía en el mismo tono: "obvio".

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La complicidad entre ambos había quedado patente a lo largo de estos últimos meses, donde era habitual ver al 'jamonero' dejar muestras de cariño en las publicaciones de la influencer. De hecho, era frecuente que comentase las fotos en las que Anita Williams aparecía junto a su hijo Thiago, dedicándoles frases como "qué bonitos sois"

Sin embargo, el gesto más significativo tuvo lugar a principios de septiembre cuando saltó la polémica con Montoya. Cuando ella estalló en redes por lo ocurrido con su expareja, José no dudó en dar la cara por ella en público dedicándole un contundente "siempre contigo" junto a un emoticono de un corazón, dejando claro su apoyo incondicional ante las críticas.

A pesar de haber comenzado este romance con cautela, la televisiva reconocía que José Navarro le había devuelvo la ilusión. Ahora, tras este unfollow en redes sociales y las palabras de la propia Anita Williams, sus seguidores quedan a la espera de que ofrezca todos los detalles sobre los motivos de la ruptura.