Lorena Romera 22 SEP 2026 - 16:19h.

Una de 'Las Mellis' comparte su diagnóstico tras acudir a las urgencias del hospital por un quiste de grasa infectado y que estaba "enorme"

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Bibiana Rodríguez, de 'Las Mellis', ha sufrido un susto de salud que la ha llevado a acudir de urgencia al hospital. A través de su perfil de Instagram, la artista que fuera amiga de Isabel Pantoja ha compartido su diagnóstico médico después de ver cómo sus seguidores se preocupaban e interesaban por su estado de salud al verla en el centro sanitario.

"Familia, ya en casa, todo bien, hemos salido del hospital a las 18:00h", comenzaba explicando para tranquilizar a su comunidad, con los que se había estado desahogando por las largas horas de espera en la sala de urgencias.

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En un storie donde muestra la documentación de urgencias, Bibi ha desvelado el origen de su dolencia: "Hace un año me salió un pequeño quiste de grasa en la axila izquierda, mi doctora no le dio importancia y me recomendó que me lo quitara después del verano". Sin embargo, los planes de la cantante se han visto alterados en los últimos días cuando la zona comenzó a empeorar.

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"Noté que se puso rosita, como si me hubiera salido un grano encima del quiste, y es que se había infectado", ha relatado. A pesar de haber estado siguiendo un tratamiento con antibióticos durante una semana, la inflamación no mejoraba: "Al ver que eso se estaba poniendo enorme, he vuelto para que me hicieran una incisión y me sacaran la infección".

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Aunque en el hospital lograron drenar y limpiar la zona afectada, el problema no se ha terminado de resolver. La que fuera concursante de 'Supervivientes' ha explicado que ahora tiene que ser intervenida: "Lo que me han quitado ha sido la infección, pero para quitarme el quiste me tienen que abrir y sacarme la cápsula que sigue estando debajo de la piel".

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Unas publicaciones en las que, además de compartir públicamente su parte médico, Bibiana Rodríguez, de 'Las Mellis', ha aprovechado para mandar un mensaje de agradecimiento por todas las muestras de afecto que ha estado recibiendo en las últimas horas: "Un millón de gracias amores por preguntar y preocuparos, sois para comeros".