Lorena Romera 28 SEP 2026 - 15:33h.

El ex de Ivana Icardi y padre de su hija da señales de vida tras un año desaparecido del entorno online

La hija de Ivana Icardi y Hugo Sierra cumple 5 años: "No lo puso fácil, pero todo se calma cuando estás a mi lado"

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Hugo Sierra ha dado señales de vida en redes sociales. El ganador de 'GH Revolution' y exconcursante de 'Supervivientes' ha reaparecido en su perfil de Instagram cuando estaba a punto de cumplirse un año exacto desde su última publicación. Un regreso de lo más esperado que, además, coincide con la participación en 'Supervivientes All Stars' de su expareja, Ivana Icardi, con quien tiene una hija en común, Giorgia, de cinco años.

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El uruguayo, que también es padre de Martín, de 7 años, junto a Adara Molinero, ha querido dirigirse directamente a los seguidores que le apoyan desde sus inicios en televisión con unas emotivas palabras: "Siempre los recuerdo, legión, con mucho cariño". Con este guiño a su fiel comunidad -a los que llama "legión"-, el televisivo deja claro que, pese a haberse alejado del foco mediático, no se olvida del cariño recibido durante todo este tiempo.

Para esta inesperada vuelta, el que fuera concursante de 'Supervivientes' ha compartido un selfie en la playa en blanco y negro, manteniendo la línea estética tan cuidada que acostumbra a lucir en su feed de Instagram. Sonriente, mirando a cámara y presumiendo de figura bajo el sol, Hugo no ha aportado, sin embargo, ningún detalle ni pista sobre a qué se ha estado dedicando a lo largo de este año de absoluto hermetismo.

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Un gesto que parece indicar que que, por el momento, el que fuera novio de Ivana Icardi prefiere seguir guardando cierto hermetismo sobre su día a día, sin dejar pasar la oportunidad de agradecer a su "legión" el infinito cariño.