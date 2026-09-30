telecinco.es 30 SEP 2026 - 10:06h.

Víctor Janeiro protagonizaba un emotivo puente de la emociones en el que hablaba de su vida con Beatriz Trapote pero también de la polémica familiar que siempre ha rodeado a su familia

Beatriz Trapote se enfadaba porque le preguntaran por las palabras de su marido sobre Belén Esteban

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Todo empezó con unas palabras de Víctor Janeiro sobre Belén Esteban. El concursante de 'Supervivientes All Stars' se sinceraba y también hablaba sobre quien fuera su cuñada en su 'puente de las emociones'. Sin embargo, a su mujer no le gustaba que Jorge Javier Vázquez empezara sus preguntas en plató hablando de la polémica...

Víctor Janeiro ha hablado como nunca de Belén Esteban durante su participación en 'Supervivientes All Stars'. El hermano de Jesulín de Ubrique recordaba los inicios de su relación con Belén como una chica humilde pero decía ni imaginar el dinero que ganaría después de su separación en televisión: "Millonaria, seguro".

En plató, Beatriz se mostraba sorprendida por las palabras de Víctor destacando que, además, es ajeno a la última entrevista concedida por Belén Esteban en '¡De viernes!' Jorge Javier Vázquez quería saber si este es un tema que la pareja trata en casa pero ella negaba: "¿Con tres niños?" Sí que hablaban cuando Beatriz trabajó en televisión y ocurrió su enfrentamiento.

"Belén Esteban no te echó"

En ese punto, Jorge Javier Vázquez quería hacer una aclaración: "Hay que ser justos con la historia, dijiste que fue Belén Esteban quien te echó de esta cadena y yo tengo que decir que no es así, no es verdad"; "esa es tu percepción", replicaba ella pero el presentador insistía explicando qué sucedió: "Tu viniste una tarde para hablar de '¡Más que baile!' y esa tarde se empezó a liar la cosa, hablamos de todo menos del baile, apareció el nombre de la hija de Belén, el de Campanario y recuerdo que Campanario hizo una llamada y creo que tú tomaste la decisión por no tener problemas con la familia, pero no por Belén".

Pero Beatriz Trapote insistía en su versión de la historia...

A lo largo de la noche Víctor Janeiro se sometía al 'puente de las emociones'. En él hablaba de su vida, de su familia, de su infancia y de su matrimonio con Beatriz Trapote. El torero se rompía hablando de sus hijos, dando lugar a un momento muy emotivo que dejaba entre lágrimas a Beatriz Trapote.

Por ello, no le gustó que la primera pregunta de Jorge Javier Vázquez en plató fuera sobre Jesulín y Belén, así se lo decía y el presentador se defendía: "No me parece que se cuestione la labor de presentador (...) A mí lo que no me gusta es aburrir al espectador"

"Es mi trabajo, hago mi trabajo como considero oportuno, llevo 30 años y me parece que la pregunta pertinente es esta, si tú consideras que no quieres contestar me parece que estás en todo tu derecho pero me parece muy mal enmendar la plana, no soy un cualquiera, lo siento mucho, es muy feo pero soy Jorge Javier Vázquez", concluía el presentador.