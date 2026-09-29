Lorena Romera 29 SEP 2026 - 12:42h.

La sobrina de Isabel Pantoja se dirige directamente a la modelo y explica el vínculo que tienen en la actualidad

La reacción de Anabel Pantoja cuando le preguntan por su posible boda con David Rodríguez

Compartir







Anabel Pantoja ha querido dar un paso al frente para aclarar los rumores que han surgido en las últimas horas tras la emisión de El verano se mueve, donde se apuntaba a que estaría "copiando" a Jessica Bueno, al haber contratado a la misma interiorista para la decoración de su nueva casa en Sevilla. A través de su perfil de Instagram, la influencer le ha mandado un mensaje a la que fuera pareja de su primo.

Lejos de molestarle la pieza, la que fuera concursante de 'Supervivientes' ha abordado el tema en tono de humor, etiquetando directamente a la modelo y aclarando la razón detrás de sus decisiones de interiorismo tras mudarse a la capital hispalense.

El vínculo actual de Anabel Pantoja y Jessica Bueno

"Me han mandado un vídeo muy divertido del programa de Ion Aramendi donde se dice que estoy copiando a Jessica, que la voy a etiquetar por aquí porque la conozco, la sigo desde el año de la pera, porque fuimos familia y porque es la madre de mi sobrino", ha señalado, explicando su vínculo en la actualidad.

PUEDE INTERESARTE La relación de Anabel Pantoja y Omar Sánchez: cuatro años y un divorcio a los pocos meses

Unos stories en los que la sobrina de Isabel Pantoja ha aclarado que no se trata de una copia, sino de una "cadena de favores" impulsada por las redes sociales: "Copiar no. Vi que estaba con una interiorista de aquí de Sevilla, me hacía falta y es lo que hacemos casi todo el mundo. Esto es como un efecto cadena (...), no copiar, sino coger referencias. Si yo le sirvo a alguien, pues igual".

Canal de Whatsapp de Telecinco

Y es que para la creadora de contenido ahí es donde radica la magia de las redes sociales: poder inspirarse de otros y crear tus propias ideas. Y así ha hecho con Jessica Bueno en esta ocasión, pero le ha ocurrido con otras influencers y amigas del sector.

Toda la actualidad de Telecinco en Google News

"Sigo a Jessica, sigo a esta, sigo a la otra, sigo a mi amiga Susana Molina, sigo a Dulceida, sigo a toda la gente... Y si veo algo que me gusta o me puede inspirar, lo voy a seguir haciendo. No creo que esté mal porque es lo que hacemos todos", se ha defendido.

Con estas palabras, Anabel zanja cualquier polémica, dejando claro el cariño y el respeto que le guarda a Jessica Bueno por el nexo familiar que las unirá siempre.