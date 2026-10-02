Todos los frentes abiertos de Belén Esteban ante su entrevista en plató en '¡De viernes!'

Belén Esteban tiene varios frentes abiertos más allá de su conflicto con Jesulín de Ubrique y es que esta semana han hablado de ella Víctor Janeiro, Rosa Benito, Beatriz Trapote, Rosario Mohedano, Terelu Campos y Juls Janeiro

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Belén Esteban regresa a un plató de Telecinco 3 años, 3 meses y 10 días después de su última aparición en la cadena y lo hace con muchos frentes abiertos. Más allá de su conflicto con Jesulín de Ubrique y María José Campanario, la exconcursante de 'GH VIP' podrá responder en '¡De viernes!' a todos los que la han criticado esta semana.

Víctor Janeiro, el que fue su cuñado, ha contado en su 'puente de las emociones' que la decisión de Belén de ir a la televisión a hablar de la familia Janeiro Bazán tras separarse de Jesulín provocó mucho dolor en ellos y ha lamentado que su sobrina Andrea no tenga más relación con los tres hijos que él tiene con Beatriz Trapote.

Por su parte, Beatriz Trapote también ha vuelto a insistir en que tiene la sensación de que ella dejó de trabajar en Telecinco años atrás por culpa de Belén Esteban. Rosa Benito, desde Honduras como Víctor, ha asegurado que le "repugna" hablar de la que fue su gran amiga, añadiendo que la considera "mala persona"; y su hija Rosario Mohedano, desde plató, ha revelado que está de acuerdo con su madre.

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Terelu Campos, también desde el plató de 'Supervivientes All Stars', ha comentado que considera que Belén Esteban ha tenido actitudes de mala persona "sobre todo" con Alejandra Rubio.

¿Cómo se encuentra Belén ante su entrevista?

Kike Calleja ha asegurado que Belén Esteban está "muy nerviosa" ante su entrevista en plató en '¡De viernes!', pero también con "muchísimas ganas" de hablar: "Ella no quiere guerras con nadie, pero sí que va a contestar absolutamente a todo lo que se ha dicho durante esta semana".