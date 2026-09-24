Exclusiva | Las imágenes de la boda que acaba en batalla campal y con la novia siendo infiel en el baño

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La Guardia Civil intervino en el enlace celebrado en Gomesende

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Este sábado, en el municipio orensano de Gomesende, se celebró una boda que terminó convertida en una batalla campal entre familias y una infidelidad de la recién casada, que habría mantenido relaciones sexuales en los baños del lugar del banquete con un joven que había participado en la organización del evento.

Todo habría comenzado cuando la novia le reclama a su chico 40.000 euros que tenían que venir del dinero de los invitados y que, al parecer, era uno de los acuerdos prenupciales que había hecho la pareja. El novio, sin embargo, se habría negado a entregarle el dinero y ahí comienza habría comenzado la gran pelea.

La novia se habría ido al baño con un joven que trabajaba en la organización del evento para un rápido 'affaire'

Aprovechando este momento de confusión, que terminó con la vajilla del lugar en pedazos, la novia se fue al baño con un joven que trabajaba en la organización del evento para un rápido 'affaire'. "Me llevé a un guapo al baño", ha confirmado a nuestro programa la propia protagonista.

La Guardia Civil tuvo que intervenir tras una trifulca entre familiares en la que se rompieron vajillas y cristalería. Ahora, 'Vamos a ver' ha mostrado en exclusiva las imágenes de esta boda tan movida.