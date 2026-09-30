Kike Calleja ha compartido en 'Vamos a ver' las declaraciones que le ha dado Silvia Bronchalo, madre de Daniel Sancho

Todos los contenidos de 'Vamos a ver' están disponibles en Mediaset Infinity

Compartir







Kike Calleja ha conseguido en exclusiva unas declaraciones de Silvia Bronchalo tras la filtración de sus audios que intercambió con su hijo, Daniel Sancho, en octubre del año pasado en los que él le pedía una elevada suma de dinero para poder salir de prisión. Bronchalo ha revelado que está "muy enfadada" por la publicación de esa conversación "privada" que está segura de que ha sido "manipulada".

"No sé qué guerra tiene cada uno, ni que están intentando hacer aquí, pero a mí me han metido en medio y me han utilizado. Me siento agredida. Y lo que más me duele no son las mentiras que dicen de mí, ya me han dicho de todo estos tres años, es que el único que pierde con esto es Daniel", le ha dicho Silvia Bronchalo al periodista de 'Vamos a ver'.

Ha querido mandar un mensaje a la persona que haya filtrado esos audios: "Quien haya filtrado esto le hace un daño enorme a mi hijo, y si pensaba que me lo estaba haciendo a mí, se ha equivocado de persona. Que se pongan a trabajar de verdad en lo importante".

Por si quedaban dudas sobre lo qué es importante para ella, ha subrayado que es que Daniel Sancho regrese a España. Por último, ha añadido que no se le ha pedido permiso para la publicación de esta conversación privada, por lo que ha puesto el asunto en manos de sus abogados: "Va a llegar a los tribunales, hasta el final".