telecinco.es 04 OCT 2026 - 14:02h.

Lucía es tatuadora profesional y le ha hecho una curiosa recomendación a Carlos Sobera: "Hazte un melocotón"

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Carlos Sobera aprovechaba la presentación de Lucía, tatuadora profesional, para hacer una sorprendente confesión. La participación de la joven artista gráfica sirvió como detonante para que el carismático presentador compartiera con la audiencia una faceta personal hasta ahora desconocida por sus seguidores.

El presentador dejó a todos boquiabiertos al contar en 'El precio justo' que tiene en mente realizarse un tatuaje y además quiere hacerlo en un sitio muy concreto: "Lo quiero en el culete". La confesión desataba las risas y los aplausos en el plató, ya que nadie esperaba que Sobera revelara un deseo tan íntimo y atrevido en pleno concurso.

Con su habitual sentido del humor, el presentador defendió su idea con firmeza, asegurando que es una zona discreta pero ideal para estrenarse en el mundo del arte corporal.

¿Un melocotón o un melón?

Lucía, que es toda una experta en eso de los diseños para tatuajes, le hacía una sugerencia: "Puedes hacerte un melocotón". Sobera, sin embargo, no se mostraba muy convencido: "Creo que mejor me hago un melón".