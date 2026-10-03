La manera de hablar de un concursante gaditano hace estallar en risas a Carlos Sobera: "¡Pero qué dices!"

telecinco.es 03 OCT 2026 - 14:17h.

Lolito llega desde Jerez de la Frontera y se enfrenta a la prueba de ‘Los tres cerditos’

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Lolito, un carismático concursante llegado desde Jerez de la Frontera, ha llenado de arte y salero el plató de ‘El precio justo’. Desde su presentación, el jerezano se ganó el aplauso del público gracias a su espontaneidad y a esa energía tan característica de su tierra.

Con una mezcla de intuición y desparpajo, Lolito demostró que, además de competir, llegaba hasta el programa de Carlos Sobera dispuesto a disfrutar al máximo de la experiencia televisiva y a dejar el listón de su ciudad bien alto.

A parte de demostrar un buen ojo clínico para calcular el valor exacto de los premios en la mítica prueba de ‘Los cerditos’, Lolito supo meterse en el bolsillo a Carlos Sobera con su peculiar forma de hablar.

El presentador, pese a que se esforzó al máximo, no fue capaz de entender en varias ocasiones las palabras de Lolito: “¡Pero qué dices! Solo he entendido una palabra”.