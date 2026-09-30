El concursante valenciano juega en compañía de su suegro con miedito: “Igual me roba el protagonismo”

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Dani, de Valencia, ha salido a jugar a esto de las cajas con los números de su suegra y su mujer en una hojita, en compañía de su suegro y con la valentía de jugar hasta el final. Sabía que su jugada en ‘¡Allá tú!’ tenía que estar dedicada a su padre y así ha sido.

Dani está a punto de ser papá de su segundo hijo y ha jugado en compañía de su suegro al que tiene un gran cariño. Aunque, el concursante tenía miedo de que su suegro le robara el protagonismo, ha comenzado la jugada siendo una auténtica seta.

Las cajas con los mejores premios han ido saliendo una tras de otra y aunque su suegro le ha pedido que tirara el papelito de su suegra, Dani ha querido confiar en sus números y poco a poco, el panel se ha ido estabilizando. Con 3.980€ en la mano, Dani ha decidido tirar para adelante siguiendo la intuición de Pilar, de Ávila, que le decía que su caja era verde.

Dale al Play y descubre la divertida jugada de Dani, de Valencia, en ‘¡Allá tú!’.

Descubre la jugada completa de Dani, de VAlencia, en el programa completo en Infinity