Cristina, de Madrid, se la juega hasta el final: “Las comunidades molan”

Cristina no se lo piensa y tritura una oferta de más de 12.000€ convencida de que la suerte está de su parte

Cristina, de Cantabria, en shock ante la posibilidad de tener 150.000€ en su caja: “No puede ser”

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Cristina, de Madrid, ha dejado la corona de laurel dorado apartada para ser ella la que saliera a jugar a esto de las cajas. La concursante estaba muy arriba con su panel y con las ofertas de la banquera y ha decidido jugársela hasta al final porque si la suerte no le acompañaba: “Las comunidades molan”.

La concursante ha asegurado que había disputas entre sus familiares y amigos por ser la persona que le acompañara en esta aventura de ‘¡Allá tú!’ y se ha llevado una grata sorpresa la ver entrar a su madre en el plató. Ha asegurado que le había costado mucho engañarla y que le había llegado a quitar la localización del móvil para que no lo descubriera.

Cristina ha disfrutado de una divertida jugada, ha contado con el cariño y las actuaciones magistrales de algunos de sus compañeros y de un panel que en varias ocasiones ha sido increíble. La concursante tenía la sensación de que muy mal se le tenía que dar teniendo dos rojas y una verde muy alta, y ha decidido jugar hasta el final con todas las consecuencias.

Ha llegado a ver bailar a sus compañeros triturando más de 12.000€, pero… ¿Ha estado la suerte de su lado o ha terminado jugando a las comunidades? Dale al PLAY y disfruta con su divertida jugada.

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