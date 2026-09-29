Logo de telecincotelecinco
Logo de ¡Allá tú!¡Allá tú!
Concursantes

Cristina, de Madrid, se la juega hasta el final: “Las comunidades molan”

Cristina, de Madrid, se la juega hasta el final: “Las comunidades molan”
Cristina, de Madrid, antes de tomar su gran decisión en '¡Allá tú!'. telecincol.es
Compartir

Cristina, de Madrid, ha dejado la corona de laurel dorado apartada para ser ella la que saliera a jugar a esto de las cajas. La concursante estaba muy arriba con su panel y con las ofertas de la banquera y ha decidido jugársela hasta al final porque si la suerte no le acompañaba: “Las comunidades molan”.

La concursante ha asegurado que había disputas entre sus familiares y amigos por ser la persona que le acompañara en esta aventura de ‘¡Allá tú!’ y se ha llevado una grata sorpresa la ver entrar a su madre en el plató. Ha asegurado que le había costado mucho engañarla y que le había llegado a quitar la localización del móvil para que no lo descubriera.

PUEDE INTERESARTE

Cristina ha disfrutado de una divertida jugada, ha contado con el cariño y las actuaciones magistrales de algunos de sus compañeros y de un panel que en varias ocasiones ha sido increíble. La concursante tenía la sensación de que muy mal se le tenía que dar teniendo dos rojas y una verde muy alta, y ha decidido jugar hasta el final con todas las consecuencias.

Ha llegado a ver bailar a sus compañeros triturando más de 12.000€, pero… ¿Ha estado la suerte de su lado o ha terminado jugando a las comunidades? Dale al PLAY y disfruta con su divertida jugada.

Descubre la jugada completa de Cristina, de Madrid, en el programa completo en Mediaset Infinity

Temas