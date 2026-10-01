El inesperado final de la jugada de Mari Jose, de Araba: “Nunca he ganado a ningún juego”

La concursante de Araba (Vitoria) se la juega hasta el final: “O me llevo esto o no me llevo nada”

Dani, de Valencia, se la juega con los números de su suegra en ‘¡Allá tú!’: “No tengo ninguna sensación, pero vamos a triturar”

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Mari Jose, de Araba, ha jugado a esto de las cajas demostrando que es una mujer aventurera a la que le gusta la emoción y el riesgo. Ha decidido llegar hasta el final sin mirar las consecuencias. ¿Habrá conseguido los 25.000€ que esperaba?

Mari Jose es empresaria y hace muchos años que coincidió con Juanra Bonet en otro concurso de televisión. Madre de dos hijos y aventurera de naturaleza, ha jugado en ‘¡Allá tú!’ en compañía de su hermana, quién le ayuda en su negocio de comida preparada. Su jugada no ha comenzado demasiado bien y en varias ocasiones hemos podido ver a la señora que se ha metido dentro del grito de Munch poner cara de asombro.

Sin los grandes premios en juego, Mari Jose ha tenido la sensación de que tenía que jugar y aunque, le ha costado mucho decidirse, se ha acordado de lo que su madre hubiera hecho en su lugar y se ha jugado el todo por el todo. Pilar, de Ávila, le había dicho que había muchas posibilidades de que su caja fuera roja, pero también había posibilidades de que tuvieran los 25.000€.

¿Qué escondía la caja de Mari Jose, de Araba? ¿Tenía los 25.000€? ¿Ha terminado jugando a las comunidades? Dale al PLAY y descubre cómo ha terminado la jugada de la empresaria.

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