Primeras reacciones tras la hogueras más tensas en 'La isla de las tentaciones': "No mereció la pena"
Rubén abandonó su hoguera y Paola, tras volver a su villa, decidió correr hasta la de su chico para pedirle explicaciones
Miguel estallaba tras ver a Mara con Juanpi
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Noche de estallidos en las hogueras de 'La isla de las tentaciones'. Para Paola, ver a Sergio tan cerca de Irini, tanto con juegos como sin ellos y el grado de intimidad entre ambos en momentos como la siesta en la habitación de él, fue demasiado. No era la única, Miguel se derrumbaba viendo a Mara con Juanpi... Y ambos se pronunciaban en redes sociales.
Tras una hoguera tensísima en la que necesitó salir, Paola regresó a su villa y, contándole a los solteros qué había sucedido, tomó una decisión, marcharse corriendo para llegar hasta su pareja y pedirle explicaciones.
Consiguió llegar pero allí no estaban más que las solteras: "¿Dónde m*** está?", preguntaba ella. Todas le gritaba que no está y Paola, nerviosa, pedía: "¡Pues me lo buscan!"
"¿Debajo de las piedras?", preguntaba Irini; "¡Dime dónde c*** está!", exigía ella y Neus optaba por el sarcasmo: "Están en la piscina escondidos ¡Que te vayas a tu villa!", le gritaba; "¿Y tú te quieres ir a...?", respondía ella; "seguro que Josué te pilla más cerca para encontrarlo".
Primeras palabras de Paola tras su tensísima hoguera
Paola veía la emisión de este capítulo de 'La isla de las tentaciones' y confesaba a su seguidores que la carrera "no mereció la pena": "Si lo llego a saber, me quedo sentada, cuando me encuentro a esas chicas ahí y Sergio no estaba, no sabía ni qué decir, actué como sentí como estaba".
"Obviamente te pueden dar ganas de muchas cosas", decía ante las reacciones de sus seguidores y añadía: "La indiferencia hace mucho".
El estallido de Miguel en su hoguera tras ver a Mara con Juanpi
Pero Paola no era la única que vivía una tensa hoguera. Miguel veía las complicadísimas imágenes de Mara con Juanpi en Villa Montaña y estallaba como nunca entre lágrimas. "Y me dijo que venía a demostrarme que había cambiado. Mi madre me dijo que me veía con Mara 'como nunca me había visto con nadie', pero que si me dejaba me rompía el corazón. Y Mara me dijo que nunca haría eso", explicaba.
Sin embargo, Miguel se negaba a irse: "Que se queden ahí y sean muy felices en su 'cuento de cuernos'. Yo voy a demostrarle a España que, aunque te fallen, puedes amar a una persona y respetarla".
Él mismo abordaba este difícil momento. A través de sus redes sociales, se mostraba agradecido con sus compañeros: "Sois lo mejor que me he llevado de esto chicos, os voy a querer toda la vida".
Primeras palabras de Mara
No era el único, Mara nos avanzaba hablando en términos generales de lo que sucede en la isla: “La cosa se va calentando de una manera… está la cosa muy chunga y va a ir a más”.
Sin embargo, hubo aún más tensión en las hogueras. Rubén no se esperaba lo que vio de Gema y acabó saliendo para correr por la playa... "¡Se acabó!", gritaba.
Tal y como le pasó a sus compañeros, Nacho también se derrumbaba viendo a Náyades caer en la tentación con Andrea...