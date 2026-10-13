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'La isla de las tentaciones'

Primeras reacciones tras la hogueras más tensas en 'La isla de las tentaciones': "No mereció la pena"

Paola irrumpe en Villa Playa y se enfrenta a Irini y a las solteras: “¿Dónde está?”
Paola corre desde su villa a la de los chicos para pedirle expliciones a Sergio. Mediaset Infinity
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Noche de estallidos en las hogueras de 'La isla de las tentaciones'. Para Paola, ver a Sergio tan cerca de Irini, tanto con juegos como sin ellos y el grado de intimidad entre ambos en momentos como la siesta en la habitación de él, fue demasiado. No era la única, Miguel se derrumbaba viendo a Mara con Juanpi... Y ambos se pronunciaban en redes sociales.

El fuerte estallido de Paola en la hoguera: “Me voy a pensar si me voy a España”
El fuerte estallido de Paola en la hoguera: “Me voy a pensar si me voy a España”

Tras una hoguera tensísima en la que necesitó salir, Paola regresó a su villa y, contándole a los solteros qué había sucedido, tomó una decisión, marcharse corriendo para llegar hasta su pareja y pedirle explicaciones.

Consiguió llegar pero allí no estaban más que las solteras: "¿Dónde m*** está?", preguntaba ella. Todas le gritaba que no está y Paola, nerviosa, pedía: "¡Pues me lo buscan!"

"¿Debajo de las piedras?", preguntaba Irini; "¡Dime dónde c*** está!", exigía ella y Neus optaba por el sarcasmo: "Están en la piscina escondidos ¡Que te vayas a tu villa!", le gritaba; "¿Y tú te quieres ir a...?", respondía ella; "seguro que Josué te pilla más cerca para encontrarlo".

Primeras palabras de Paola tras su tensísima hoguera

Paola veía la emisión de este capítulo de 'La isla de las tentaciones' y confesaba a su seguidores que la carrera "no mereció la pena": "Si lo llego a saber, me quedo sentada, cuando me encuentro a esas chicas ahí y Sergio no estaba, no sabía ni qué decir, actué como sentí como estaba".

"Obviamente te pueden dar ganas de muchas cosas", decía ante las reacciones de sus seguidores y añadía: "La indiferencia hace mucho".

Paola, en redes sociales
Paola, en redes sociales. telecinco.es

El estallido de Miguel en su hoguera tras ver a Mara con Juanpi

Pero Paola no era la única que vivía una tensa hoguera. Miguel veía las complicadísimas imágenes de Mara con Juanpi en Villa Montaña y estallaba como nunca entre lágrimas. "Y me dijo que venía a demostrarme que había cambiado. Mi madre me dijo que me veía con Mara 'como nunca me había visto con nadie', pero que si me dejaba me rompía el corazón. Y Mara me dijo que nunca haría eso", explicaba.

Sin embargo, Miguel se negaba a irse: "Que se queden ahí y sean muy felices en su 'cuento de cuernos'. Yo voy a demostrarle a España que, aunque te fallen, puedes amar a una persona y respetarla".

Un Miguel totalmente desconsolado pide un abrazo a los chicos y desvela lo que Mara le prometió antes de entrar: “Me dijo que nunca lo haría”
Un Miguel totalmente desconsolado pide un abrazo a los chicos y desvela lo que Mara le prometió antes de entrar: “Me dijo que nunca lo haría”

Él mismo abordaba este difícil momento. A través de sus redes sociales, se mostraba agradecido con sus compañeros: "Sois lo mejor que me he llevado de esto chicos, os voy a querer toda la vida".

Primeras palabras de Mara

No era el único, Mara nos avanzaba hablando en términos generales de lo que sucede en la isla: “La cosa se va calentando de una manera… está la cosa muy chunga y va a ir a más”.

Las publicaciones de Miguel y Mara en redes sociales
Las publicaciones de Miguel y Mara en redes sociales. telecinco.es

Sin embargo, hubo aún más tensión en las hogueras. Rubén no se esperaba lo que vio de Gema y acabó saliendo para correr por la playa... "¡Se acabó!", gritaba.

La hoguera de Rubén y su huida por la playa, al completo: “¡Se acabó!”
La hoguera de Rubén y su huida por la playa, al completo: “¡Se acabó!”

Tal y como le pasó a sus compañeros, Nacho también se derrumbaba viendo a Náyades caer en la tentación con Andrea...

Nacho descubre que Náyades se ha besado con Andrea y se hunde en la hoguera
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