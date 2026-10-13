Puri Ruiz 13 OCT 2026 - 07:15h.

Las caras de la reina Letizia al escuchar a Felipe VI hablar finés en su discurso durante su visita oficial a Finlandia

Los monarcas tendrán, durante los días 13 y 14 de octubre, una intensa agenda repleta de actos institucionales entre los que no faltará un acto en recuerdo a los fallecidos el pasado julio

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El pasado 30 de julio, cuando decenas de miles de migrantes entraron ilegalmente en Ceuta, se desató una crisis. Ahora, dos meses y medio después, la ciudad recibirá en visita oficial a los reyes de España, Felipe y Letizia. Sus Majestades no solo viajarán a la citada localidad, sino también a Melilla. Dicha visita, que se inicia hoy 13 de octubre, justo después de la fiesta nacional, y se prolongará durante dos días, cuenta con una extensa agenda institucional: estos son todos los detalles que se conocen de la misma.

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13 de octubre: primer día de visita a Ceuta

La primera de las dos jornadas de visita oficial tendrá lugar en Ceuta y se inicia en su Ayuntamiento. Allí, los monarcas serán recibidos por las principales autoridades. En el consistorio mantendrán una reunión de trabajo con los representantes de la sociedad ceutí para, a continuación, participar en diversos actos institucionales que han sido preparados con motivo del viaje. También se prevé un encuentro con los miembros del consejo de gobierno de Ceuta.

Por la tarde, Felipe y Letizia visitarán el colegio público Vicente Aleixandre, así como el barrio en el que se encuentra este. En dicho centro escolar, tal como se informa desde Casa Real, “se educa en un ambiente multicultural desde el respeto a las diferentes confesiones”. Las cuatro confesiones que conviven en esta ciudad autónoma (cristiana, musulmana, hebrea e hindú) estarán representadas en un acto ecuménico en recuerdo de todas las personas trágicamente fallecidas en el mar los días 30 y 31 de julio. El acto tendrá lugar en el cementerio Sidi Embarek. La visita finaliza con un encuentro en el centro de la ciudad con la sociedad ceutí: en él, los reyes tendrán la ocasión de charlar con sus ciudadanos.

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Ese día, el rey y la reina dormirán la noche del 13 de octubre en Ceuta, siendo la primera vez en democracia que un jefe del Estado pernocta en la ciudad autónoma desde Alfonso XIII.

14 de octubre: segundo día de viaje a Melilla

El miércoles 14 de octubre, los reyes de España inician su visita a Melilla con un encuentro en la Asamblea de dicha ciudad. Allí serán recibidos por las principales autoridades, y mantendrán un encuentro con los miembros del consejo de gobierno. Tal como se refleja en la agenda de Casa Real, Felipe VI y Letizia “aprovecharán este momento para trasladar el apoyo de la Corona a las instituciones de Melilla y a la sociedad melillense”.

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El colegio elegido para la visita de los reyes es el CEIP Pintor Eduardo Morillas: se trata de un centro, explican, comprometido con la inclusión, la innovación educativa y la formación integral del alumnado. Al igual que en Ceuta, la visita concluirá con un encuentro con una representación de la sociedad melillense, con la que los monarcas tendrán la ocasión de departir.

Las otras visitas de miembros de la Casa Real a Ceuta y Melilla

Son pocos los viajes que los monarcas españoles han hecho a alguna de las dos ciudades autónomas. De hecho, Felipe VI y Letizia viajan ahora por primera vez desde que ejercen como reyes, si bien Leonor estuvo en junio del año pasado como integrante de la fragata ‘Blas de Lezo’ y en calidad de guardiamarina, durante su formación militar. Hay que remontarse a 2007 para encontrar un viaje oficial de los reyes, que en aquel año eran Juan Carlos I y Sofía, a los dos destinos. Antes lo habían hecho como príncipes, en 1970, con motivo del 50 aniversario de la fundación de la Legión.