Fiesta 12 OCT 2026 - 17:30h.

Las declaraciones de Belén Esteban contra todos, al descubierto: no te lo pierdas

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Belén Esteban ha respondido a Amador y a Rosario Mohedano, además de a Julia Janeiro y a Beatriz Trapote... en resumen, a prácticamente todos sus frentes abiertos hace apenas unos minutos. Una respuesta que no ha pasado desapercibida y que reaviva todavía más toda la tensión y guerra familiar entre la 'reina televisiva' y todo lo que hay a su alrededor.

"No quiero hablar porque es rizar el rizo otra vez", señala Belén Esteban, que se ríe ante ciertos temas y tacha de "mentira" cuando le mencionan que Julis Janeiro dice que el día que fue a su casa porque su hija "se lo pidió". "¿Sabes lo que pasa? Que tengan mucho cuidado con lo que dicen, porque yo me entero de todo. De todo", recalca Belén Esteban.

Además, uno de los periodistas le pregunta por ese supuesto "interés" de Belén Esteban para sacar información a Juls Janeiro: "Ella vino aquí, me saludó y estuvo súper cariñosa. Venía de cenar con el padre, las trajo en ese momento el novio de Juls y la dejó en casa. ¿Tú crees que voy a meter a los niños por eso...?".

Por otro lado, Belén Esteban ha reaccionado a lo que dice Juls de que en alguna ocassión a ella también se le han hecho feos, mencionando un día que se le "dejó tirada en un concierto": "Yo nunca ha tenido la responsabilidad de llevarla a un concierto. He llevado a mi hija".

Además, Belén Esteban opta por el silencio ante el "interés" que se dice que hay por parte de Jesulín de Ubrique y de María José Campanario de que haya relación con su hija: "Hay chicos...".