telecinco.es 20 OCT 2026 - 10:37h.

Nacho se besaba con Paula provocando el asombro de todos los chicos de la villa

Paula se enfrentaba a Náyade en el 'cara a cara con la tentación'

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Nacho sorprendió a todos en 'La isla de las tentaciones'. Tras vivir hogueras muy intensas y dolorosas en las que vio a su novia caer en la tentación con Andrea, se protegió a sí mismo y no encontraba una tentación en su villa. Sin embargo, eso estaba a punto de cambiar...

El cara a cara de Náyades y Paula

Nacho se refugió en Paula y es que no era una soltera más. Ella es la chica con la que estaba cuando conoció a Náyades. Lo suyo no acabó bien pero entre ellos se tejió una intimidad que ahora ha vuelto a dar sus frutos.

Por eso, Paula fue quien se enfrentó a Náyades en el 'cara a cara con la tentación': "Él no puede ser rey si no tiene a la reina", cantaba la soltera ante de llegar junto a Náyades y la aludida, "cansada" ya de la canción, advertía: "Si ya me va a venir vacilando la conversación va a durar entre cero y nada".

Los reproches iban en ambas direcciones, Náyades recordaba a Paula que ella y Nacho se "pusieron los cuernos" mientras la soltera ponía en duda la lealtad de Náyades porque, asegura, ella y Andrea se conocían de fuera.

Acababan con Náyades pidiéndole a Paula que le tentara bien y co Paula acusándola de haber arrastrado a Nacho hasta 'La isla de las tentaciones'.

Nacho cae en la tentación

Con el poder de vetar a una de las solteras, las chicas eligieron a Paula, que primero tentó a Kico y luego a Nacho. La chica pasó 24 horas fuera de la villa y se enfrentó a Náyades pero, a su regreso, todo fue diferente.

Primero le contó a Nacho los reproches que había recibido de su novia, se quejaba de que no le había dejado hablar y dejaba caer que no se había interesado por cómo estaba él: "Estoy viendo tantas cosas que estoy llegando a mi límite de decir 'no me vas a pisotear".

Durante una de las fiestas, Nacho decidió cambiar de actitud y disfrutar junto a los chicos de una nueva fiesta en la villa. Al final, los dos se tumbaban juntos y a solas, recordaban lo que compartieron y aparecía de nuevo, con lo que se besaban apasionadamente: "No aguantaba más ya, ¿echabas de menos mis besitos?".

Los demás no daban crédito a lo que estaban viendo: "Era del que menos me lo esperaba".

Precisamente Paula es quien ha reaccionado ante esta situación. Ella misma publicaba en redes sociales una imagen de su beso y escribía: "El beso más largo de toda mi vida".