Lorena Romera 19 OCT 2026 - 15:34h.

La ganadora de 'Supervivientes' y el colaborador se reencuentras tras un tiempo separados por motivos profesionales

Sofía Suescun: "Conforme voy cumpliendo años, me va sobrando todo… hasta las personas"

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Tras varias semanas distanciados por sus compromisos profesionales, Sofía Suescun y Kiko Jiménez han protagonizado un reencuentro cargado de romanticismo y pasión desbordante. La pareja no ha dudado en publicar el emotivo momento en sus perfiles de Instagram, dejando claro que las ganas de volver a verse eran ya insoportables.

Los preparativos para el esperado encuentro ya dejaban ver que la emoción estaba a flor de piel. A través de sus historias de Instagram, el de Linares hacía partícipes a sus seguidores de los minutos previos, contagiando esa ilusión a sus propios perros: "Estamos supernerviosos, estamos nerviosísimos. Ay, madre mía, que está al llegar. La sentimos cerca. Creo que le quedan cinco o diez minutos".

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Unos vídeos en los que se puede apreciar el revuelo en casa instantes antes de que la de Pamplona abriese la puerta, con las mascotas correteando de aquí para allá. "Ya está aquí. ¿Quién ha venido? ¿Qué suena? ¿Una maleta? ¿Quién es?", le pregunta ilusionado a sus perros, escuchando los reveladores sonidos al otro lado del jardín. Y el clímax llegó en el momento en el que colaborador abrió la puerta, con una sonriente Sofía Suescun esperando para abrazar a los suyos.

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Un recibimiento de lo más efusivo donde los gestos de cariño hablaban por sí solos: abrazos, besos y más abrazos. Todo esto mientras los perros se abalanzaban sobre ellos. "Te tenía muchas ganas", le ha reconocido la ganadora de 'Gran Hermano' y 'Supervivientes' nada más ver a su chico. "Te echábamos de menos", le ha respondido él, emocionado con la reacción de sus mascotas.

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Tras la efusividad, la pareja dio paso a sus costumbres favoritas. El creador de contenido, volcado de lleno en mimar a su chica, no tardó en meterse entre fogones para prepararle un menú muy especial. "Es llegar ella y vuelvo a recuperar la ilusión por cocinar...", ha confesado, mostrando un apetitoso plato de fideuá negra con chipirones y un plato de tomate aliñado con ajo. Una comida casera que la propia influener celebró entusiasmada: "En el Caribe no se come así...", ha bromeado, dejando entrever las ganas que tenía de volver a probar las delicias culinarias de su novio.

Después de encargarse de las montañas de paquetes acumulados y las maletas por deshacer, la pareja disfrutó de una velada de sofá, manta y mimos: "Nuestro domingo en familia". Pero aunque acaba de volver a casa y apenas ha pisado su casa, la ganadora de realities ya prepara su próximo destino. Tal y como ha revelado en su última publicación, la pareja ya está haciendo las maletas para su nueva aventura: "Me niego a vivir el frío de Madrid, así que del Caribe transbordo a la capital para recoger a mi cari y directos para Tanzania".