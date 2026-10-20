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20 OCT 2026 - 17:28h.

Hoy os traigo más detalles de los últimos looks de Sandra Barneda en La Isla de las tentaciones. Comienzo con el vestido rosa tie dye que es de Etxart Panno, el anillo con piedra verde de Belao Bisutería y pendientes con piedras de Émolo.

En el cara a cara, elegimos un vestido con lazada fluida frontal en azul celeste de la diseñadora Maria Roch, y completamos el estilismo con pendientes y gargantilla de Belao Bisutería.

Y más sport era el look de Beatriz Furest compuesto por camisa y pantalón marrón de rayas. Los pendientes teja son de Lola Casademunt, el anillo de Belao y las sandalias de dos tiras con tachas de Toni Pons.