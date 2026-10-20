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Sandra Barneda en 'La isla de las tentaciones 11'

Sandra Barneda
Sandra Barneda. Estilista de Guardia
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Hoy os traigo más detalles de los últimos looks de Sandra Barneda en La Isla de las tentaciones. Comienzo con el vestido rosa tie dye que es de Etxart Panno, el anillo con piedra verde de Belao Bisutería y pendientes con piedras de Émolo.

Sandra Barneda
Sandra Barneda. 5
Sandra Barneda
Sandra Barneda. 5

En el cara a cara, elegimos un vestido con lazada fluida frontal en azul celeste de la diseñadora Maria Roch, y completamos el estilismo con pendientes y gargantilla de Belao Bisutería.

Sandra Barneda
Sandra Barneda. 5
Sandra Barneda
Sandra Barneda. 5

Y más sport era el look de Beatriz Furest compuesto por camisa y pantalón marrón de rayas. Los pendientes teja son de Lola Casademunt, el anillo de Belao y las sandalias de dos tiras con tachas de Toni Pons.

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Sandra Barneda. 5
Sandra Barneda
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