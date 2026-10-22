telecinco.es 22 OCT 2026 - 10:04h.

Paola se enfrentaba primero a los reproches de Sergio y luego a sus imágenes más íntimas con Irini en la cama

"Esto no se me olvida a mí, Sandra", decía Paola que no quiere a una persona así en su vidas

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Paola se enfrentaba a la nueva hoguera en 'La isla de las tentaciones' con un mal presentimiento pero, el hecho de esperar lo que iba a pasar, no ha mitigado el daño y es que la chica ha visto a su novio teniendo sexo con una de las solteras, Irini. Un momento tras el que se derrumbaba y ella misma daba las gracias a la persona que le ha levantado.

Paola responde a las acusaciones de Sergio

En la primera tanda de imágenes, Paola veía a Sergio criticándola. La acusaba de pegarse una noche viajando para luego pillarla hablando con un chico, también contaba que la escuchó poniéndole verde con sus amigas (algo que, según ella, fue al principio de la relación), se quejaba de que la convivencia había sido una "bomba" y también de que no estaba acostumbrado a sentirse "a gusto" con una chica.

Es más, insinuaba que no pudo echarla de casa cuando quiso: "Si mi pregunta era "¿Te quieres ir a la mi***? Ahora le voy a decir que se vaya a la p*** m***"

Pero había mucho más y es que Paola tenía que ver a Sergio acercándose cada vez más a Irini y teniendo sexo con ella: "¿Otra vez?", se preguntaban las chicas y Gema, escuchando a Irini, decía: "Lo de la discreción en ella no está".

Muy afectada y muy seria pero entera, Paola advertía: "Esto no se me olvida a mí, Sandra, yo no quiero una persona así en mi vida, no, lo pero es que sabe que si digo no, es no y lo ha conseguido".

Unas palabras ante las que las chicas reaccionaban...

Y es que le había dado muchas vueltas a qué hacer con su relación "porque realmente lo quiero" pero en ese momento había decidido que ni iba a pasar por su casa: "Me quiero ir con ellas o para donde sea, pero una persona así yo lo siento, pero estoy hasta aquí".

Pero además, el dolor de Paola activaba la reacción de Náyades, que acababa de ver unas durísimas imágenes de Nacho...

Paola da las gracias en redes

Tras la emisión de la que sin duda ha sido su hoguera más dura, Paola quería decir algo y lo hacía a través de las redes sociales. La participante daba las gracias a su amiga Gema que es, sin duda, su mayor apoyo durante el programa: "La amo con toda mi alma, gracias amiga porque eres la persona que me ha levantado cuando ni yo misma podía".