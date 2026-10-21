Natalia Sette 21 OCT 2026 - 11:25h.

La exconcursante de 'Supervivientes' muestra ante el espejo todo lo que le ha crecido la tripa en las pocas semanas que lleva embarazada

Vicente Romero, novio de Adara Molinero, se ve obligado a tomar una difícil decisión y ella reacciona

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Adara Molinero está en uno de las etapas más dulces de su vida. Tras varios meses de pinchazos, el tratamiento de fertilidad ha dado sus frutos y las exconcursante de ‘Supervivientes’ y su pareja han cumplido su sueño. Tras anunciar el embarazo , la influencer ha compartido un vídeo donde se ve cómo le ha crecido la barriga en las primeras semanas y alucina con el tamaño.

La ganadora de ‘GH VIP’ no puede estar más feliz. Por fin su deseo de formar una familia junto a Vicente Romero está cada vez más cerca. Desde que compartió con sus seguidores la gran noticia , la influencer ha ido contando cómo está siendo el proceso. Una de las cosas que más le ha llamado la atención es el tamaño de su tripa para las pocas semanas que tiene.

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“Dicen que el segundo se nota antes la tripa pero es que esto está…”, ha comenzado diciendo a través de sus ‘stories’ en un video en el que se toca la barriga mientras se pone de perfil. “Yo no sé qué está pasando, cuando tenga 6 meses la voy a tener enorme”, ha asegurado entre risas.

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Sus seguidores se han quedado en ‘shock’ al ver el tamaño y no han tardado en intentar buscar una explicación. “Eso es porque es el segundo”, “El bebé va a ser grande” o “Vienen dos”, son algunas de las conjeturas de su comunidad. Al ver el revuelo creado, la exconcursante de ‘Supervivientes All Stars’ ha aclarado cuál es el motivo.

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“Sigo hormonandome, estoy tomando progesterona hasta la semana 10, por ese lado está siendo bastante duro”, ha reconocido con sinceridad. Durante el primer trimestre, cuando el útero aún es pequeño, ese aumento de volumen en el abdomen no se debe al tamaño del bebé, sino a la combinación de inflamación intestinal, gases y retención de líquidos provocados directamente por el alto nivel de progesterona.

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A esto se le suma la diástasis provocada por el embarazo de su primer hijo, Martín. La diástasis abdominal es la separación excesiva de los músculos rectos del abdomen. Se produce cuando la línea alba se estira y se debilita, muy comúnmente durante el embarazo por el crecimiento del útero o debido a aumentos bruscos de peso y presión intraabdominal.

La creadora de contenido ha compartido también las dudas que le surgieron: ¿Cuando se dejara de tomar la progesterona la barriga volvería a su tamaño normal? La realidad es que no. Cuando Adara llegue a la semana 10 y deje de tomarse la hormona, el bebé ya será más grande y su barriga continuará creciendo ahora sí junto a al pequeño. “Las que vais por FIV esto es lo que toca”, ha terminado diciendo advirtiendo a sus seguidores que estén pasando por el mismo proceso.