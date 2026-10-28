Yola Berrocal protagoniza el cambio de look más impactante de 'Supervivientes All Stars': "Estaré calvita, pero por dentro bonita"
Chiqui se queda tan solo con dos trenzas
Tras cambiar el look a sus compañeros, Rosa Benito se tiñe de rosa
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El último programa de 'Supervivientes All Stars' acabó con la promesa de Yola Berrocal de raparse al pelo a cambio de las recompensas de 'la mesa de las tentaciones'. Sin embargo, no imaginábamos lo que iba a suceder...
El trato estaba claro, Rosa Benito le cortaría el pelo para luego raparla al cuatro. Sin embargo, Yola tenía una propuesta que hacer: "A cambio de un bote de crema de cacao voy a hacer algo que nunca se ha hecho en 'Supervivientes', raparme al cero. Estoy dispuesta porque he venido a crecer y me he dado cuenta de que es muy importante el interior".
"Estaré calvita, pero por dentro bonita. Quiero ser la primera mujer en raparme al cero en 'Supervivientes", decía y le dedicaba el momento a su sobrina, que falleció hace algún tiempo.
El cambio de Chiqui a cambio de un pollo, una hamburguesa y litros de refresco
Chiqui estaba dispuesta a renunciar a sus trenzas pero tenía claro que iba a ponerles un precio. La concursante aceptaba cortarse hasta cuarenta pero a cambio quería una hamburguesa enorme, un pollo asado para dos y una gran cantidad de refresco.
Rosa Benito, de rosa
Yola y Chiqui no eran las únicas. Tras cambiar de look a sus compañeros, Rosa Benito también cambiaba de imagen y lo hacía no tanto por el corte como por el color del pelo, ahora mucho más llamativo...