telecinco.es 16 NOV 2026 - 12:24h.

Víctor Janeiro y Rosa Benito responden a Belén Esteban

Asraf Beno habla de los problemas de Isa Pantoja con su made

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Omar Sánchez siente que 'Supervivientes All Stars' le ha cambiado profundamente. Ha experimentado una transición en su personalidad dando lugar a un giro en su actitud en lo que se refiere a Anabel Pantoja. Y él no es el único que ha saldado cuentas pendientes...

"Llevaba reprimido bastantes años. Era como tenía algo acumulado y que necesitaba soltar. Y que supieran cómo soy como persona y la realidad de todo. Nunca me he preocupado de estar yo bien", decía Omar. En su opinión, su exmujer no le ha protegido como él sí ha hecho con ella: "Me ha dejado al descubierto".

Es más, parece que ahora necesita hablar y que ha callado mucho a lo largo de estos años: "Siempre he estado a la sombra de ella y no me merecía eso (...) Me he guardado cosas íntimas que no voy a contar. En algo íntimo no voy a entrar, pero sí han pasado muchas cosas".

Víctor Janeiro y Rosa Benito responden a Belén Esteban

Omar Sánchez no era el único que saldaba cuentas pendientes con personas que no han participado en esta edición del reality. En su regreso a España, Víctor Janeiro y Rosa Benito se han enfrentado a las declaraciones de Belén Esteban durante su ausencia.

Víctor negaba rotundamente que dudara de la paternidad de Jesulín de Ubrique de su hija con Belén Esteban, pero también desmentía que, tal y como ha contado la colaboradora, haya estado años sin hablarse con la mujer de su hermano, María José Campanario.

Por su parte, Rosa Benito negaba que su hija, Rosario Mohedano, sea la culpable de su distanciamiento con Belén. Recordaba su amistad, que estuvieron muy pendientes la una de la otra, que era una de las personas con las que hablaba cuando estaba con Rocío Jurado en Houston...

Pero todo se rompió porque, según cuenta, tras dejar de trabajar juntas, le llegaron cosas que no le gustaron: "Ella se fue con otra gente, me llegaban cosas, me ponía verde y a mí me dolía". También la acusaba de reírse de Rosario: "A mí me dolía que ella, con otros compañeros, se metieran con mi hija".

"Fuimos dos personas que cogimos distinto camino", concluía Rosa.

Asraf Beno habla sobre Isabel Pantoja

Asraf aseguraba que ha intentado conciliar con Isabel Pantoja, que la ha llamado pero no ha obtenido respuesta. Además, contaba que había hecho comentarios a través de terceras personas que le hacen pensar que no le acepta por su origen.

Tras estas palabras, Alma Bollo se marchaba del plató...