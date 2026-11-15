La ministra de Defensa, Margarita Robles, aseguró que "en ningún caso es militar ni legionario", sino que "es simplemente un asesino"

La Policía analiza los restos de la bomba de Oviedo para averiguar cómo fue fabricada y si 'El Ruso' contó con ayuda

Compartir







La Policía Nacional continúa con el operativo de búsqueda, por sexto día, para determinar el paradero y proceder al arresto de 'El ruso', el responsable del artefacto explosivo que el martes mató a un agente e hirió de gravedad a otro en un edificio de Oviedo al que habían acudido por un tiroteo previo.

Los agentes desplegados en el dispositivo siguen rastreando todas las pistas que puedan llevar a la localización y detención del presunto autor, un hombre de unos 60 años que cuenta con varios antecedentes por delincuencia común y que podría ir armado.

El operativo policial puesto en marcha ha dado lugar a varios registros, entre ellos en una finca cercana al inmueble, en un edificio del barrio de Pumarín o en unas naves del Polígono Espíritu Santo, que han concluido sin éxito.

Margarita Robles asegura que "en ningún caso es militar ni legionario"

La ministra de Defensa, Margarita Robles, expresó ayer durante un acto en Oviedo el "compromiso" de las fuerzas y cuerpos de seguridad para dar con su paradero y aseguró que "en ningún caso es militar ni legionario", sino que "es simplemente un asesino sin matices".

Los hechos ocurrieron a las 7:30 horas del martes en un inmueble situado en la calle Rafael Urrusti, en una zona de viviendas sociales del barrio de Villafría, al sureste de la capital asturiana, donde el presunto autor protagonizó -al parecer por un conflicto vecinal- un tiroteo que hirió de bala a una joven de 17 años, que está fuera de peligro.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Los primeros agentes intervinientes encontraron en el rellano de la vivienda una mochila con lo que aparentemente era un artefacto explosivo, por lo que se dio aviso especialistas de la unidad canina y a la de desactivación de explosivos (Tedax), que decidieron sacar el bulto a la calle para evitar una situación de peligro para los vecinos y fue en el momento de manipularla cuando explotó.

La explosión le costó la vida al subinspector de la unidad canina Juan José Rodríguez, natural de León y de 65 años, así como al perro, y dejó herido de gravedad a un especialista de los Tedax que perdió la visión del ojo izquierdo pero que se encuentra fuera de peligro tras ser intervenido quirúrgicamente.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

La mujer del presunto autor, que fue arrestada de forma preventiva durante las primeras pesquisas, quedó el jueves en libertad sin medidas cautelares por decisión judicial, aunque permanecerá unida a la causa.