Las primeras dudas de Mahi Masegosa y Rafa Moya como padres primerizos

Natalia Sette 16 NOV 2026 - 10:00h.

La exconcursante de 'Supervivientes' y Rafa tienen dudas al llegar a casa con su pequeña y piden ayuda a sus seguidores

Mahi Masegosa enseña su barriga dos días postparto y pide consejos sobre la cesárea

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Mahi Masegosa y Rafa Moya ya están por fin en casa con su pequeña Catalina. Tras un parto prematuro y complicado debido a que la niña estaba sufriendo, a la familia le han dado el alta y una vez en el hogar le han empezado a surgir las primeras dudas normales en padres primerizos. La exconcursante de ‘Supervivientes’ ha pedido ayuda a sus seguidores a través de sus ‘stories’.

“Ya estamos en casa y tenemos un problema”, ha empezado diciendo la diseñadora. En el video se puede ver a Rafa tumbado al lado de su pequeña, que mueve sus manitas y pies envuelta en un body color rosado. El primer obstáculo al que se han enfrentando como papás primerizos ha sido el cambiado.

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La pareja compró un bonito cambiador a juego con la habitación de la niña que venía con una tela impermeable para poner encima y no mancharlo cada vez que tienen que cambiar a Catalina. “Cuando mojamos a la niña para limpiarla todo esto se moja y tengo que ponerlo a lavar”, ha explicado Rafa.

Mahi enseña en el video como la tela impermeable está manchada y explica que le pasa cada vez que la cambian, por tanto, cada vez que ocurre deben meterlo a la lavadora. Esto conlleva que la siguiente vez que la niña necesite un pañal nuevo, no tenga el cambiador porque se está secando.

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“Seguro que estamos haciendo algo mal. Esto seguro que tiene un funcionamiento que no sabemos”, ha asegurado la creadora de contenido entre risas. Dan por hecho que no es normal tener que lavarlo cada vez que cambian a la niña, pues de normal un bebé necesita un pañal nuevo cada muy poquitas horas.

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Sus seguidores no han dudado en salir a su rescate y resolverles a través de sus mensajes privados en Instagram la duda que tienen. La pareja irá poco a poco aprendiendo a cómo usar los accesorios de su pequeña mientras disfruntan a más no poder de esta dulce etapa.