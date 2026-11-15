Massiel revela los duros episodios que vivió como víctima de violencia de género: "Me podía haber matado de una paliza"
La artista ha contado que tomó la decisión de abortar 15 días antes de casarse porque estaba convencida de que ese matrimonio no iba a durar
Massiel recurrió a la madre de una amiga suya que era comadrona y que vivía a las afueras de Madrid para la intervención
Massiel ha contado por primera vez uno de los episodios más duros de su vida en el programa '¡De Sábado!'. La cantante, que fue víctima de violencia de género, ha desvelado que se sometió a un aborto clandestino poco antes de casarse. Lo hizo en una época donde la interrupción del embarazado estaba prohibida en España.
La artista ha contado que tomó la decisión de abortar 15 días antes de casarse porque estaba convencida de que ese matrimonio no iba a durar: "No estaba permitido el aborto, estaba castigado. Yo era probablemente la mujer más famosa y más admirada de España y no dejaba de ser una niña".
"Me salvó de muchas cosas porque me hizo sentirme fuerte", según Massiel
Según ha relatado, muchas jóvenes de buena posición económica viajaban a Londres, donde el aborto era legal, pero ella no podía permitirse esa opción a tan pocos días de la ceremonia: "Tú me ves a mí 15 días antes de casarme, que es cuando tomo la decisión de que no quiero tener ese hijo porque sabía que ese matrimonio no podía durar, yéndome a Londres".
Massiel recurrió a la madre de una amiga suya que era comadrona y que vivía a las afueras de Madrid: "Cogí el teléfono, entonces no había móviles, y le dije fulanita". "El favor que me hizo esa mujer no tengo cómo agradecérselo, porque me salvó de una ruina emocional. Me salvó de muchas cosas porque me hizo sentirme fuerte", ha destacado.
La artista ha asegurado que las condiciones en las que se practicó la intervención fueron muy duras: "No es lo mismo irte ahora a una clínica donde te sedan, donde te anestesian ligeramente, que hacértelo en la mesa del comedor de tu casa, por muy de caoba y muy victoriana que sea, y a pleno día, porque es cuando ella veía bien". La cantante ha recordado que las ventanas tenían estores y que su mayor preocupación era que los vecinos pudieran verla: "Ella me explicó que, al no dar la luz, no se veía".
"Me podía haber matado de una paliza", reconoce la artista
La madre de su amiga se quedó a dormir con ella aquella noche: "No se quedó a la boda. Su hija sí vino a la boda". "Imagínate cómo estaba yo el día que me casé, con la ojera hasta aquí, y no hay una sola foto donde se me vea sonriendo", ha recalcado sobre ese momento. Massiel ha reconocido que a pesar de saber que el matrimonio no iba a durar, el evento era tan grande que no se podía cancelar.
La cantante ha hablado sobre cómo descubrió que su marido, Luis Recatero, le fue infiel con tres mujeres canadienses durante su propia luna de miel en Acapulco, mientras ella se desplazaba cada día a Ciudad de México para grabar un disco en directo. "En Acapulco conoció a 3 canadienses y luego me enteré porque él se lo contó a sus amigos y a mi cuñada Nani. Sí, que se había follado a las 3 canadienses. En la luna de miel", ha aseverado.
"Hasta que no se lo he dicho a mi hijo, no he querido que se supiera", afirma
Massiel ha detallado el miedo que vivió durante su relación con su expareja, a quien ha descrito como un hombre violento y agresivo: "Me podía haber matado de una paliza". Pero hubo un episodio que le marcó mucho por la tensión que vivió: se encerró en una habitación mientras él golpeaba la puerta sin que ella pudiese hacer nada. A pesar de ser uno de los rostros más conocidos del país, no encontró la manera de pedir ayuda: "Era una niña famosa, pero estaba completamente sola".
La cantante ha revelado que este episodio ha permanecido en secreto durante década. Solo su hijo lo ha sabido, y apenas hace dos años: "Hasta que no se lo he dicho a mi hijo, no he querido que se supiera". Massiel ha confesado que se lo contó a raíz de los problemas de salud que ha atravesado, entre ellos un cáncer, un atropello y una lesión reciente en las costillas, cuando decidió compartirlo con él.
Massiel ha justificado su decisión de hacerlo público ahora porque lleva años recibiendo propuestas para escribir un libro y no sabe si tendrá tiempo de hacerlo: "Quería que se supiera ahora".