Equipo Outdoor 15 NOV 2026 - 12:00h.

La exparticipante de 'La isla de las tentaciones' se ha realizado un cambio de imagen tras la ruptura con José Bougo

La relación de Nerea Villanueva y José Bougo: del flechazo en un famoso reality a su conflictiva ruptura

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Nerea Villanueva ha dado un giro a su imagen tras su ruptura con José Bougo. La exparticipante de 'La isla de las tentaciones' ha mostrado a través de sus historias de Instagram un cambio para dar la bienvenida a la nueva etapa de soltería que se le presenta.

La influencer llevaba meses con un cabello castaño con reflejos más claros que aportaban luminosidad a su cara. Sin embargo, ahora ha decidido despedirse de esos tonos para dar paso a un color mucho más intenso y uniforme. El resultado es una melena en tono chocolate oscuro, con un acabado brillante que cambia por completo la imagen que había lucido durante sus últimas publicaciones en redes sociales. "Chicas, ya no hay vuelta atrás. Me he teñido", ha escrito junto a una fotografía tomada desde el salón de belleza en el que ha confiado para el cambio de look.

Horas antes de revelar el resultado final, Nerea ya había compartido distintas imágenes desde la peluquería, generando expectación entre sus seguidores. En una de ellas ha preguntado qué creían que iba a hacerse, mientras que en otra ha aparecido durante el proceso de transformación. Finalmente, la creadora de contenido ha mostrado el resultado final con sus características ondas marcadas, dejando claro que está encantada con el cambio.

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El nuevo color supone una diferencia evidente respecto al que ha lucido hasta ahora. Aunque no se trata de una transformación radical en cuanto al corte, sí ha optado por oscurecer el pelo y unificar el tono, eliminando gran parte de los reflejos más claros que llevaba durante los últimos meses. Una apuesta que además encaja con una estética mucho más otoñal y elegante.

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La decisión llega además en un momento especialmente delicado para la exconcursante. Recientemente ha salido a la luz su ruptura con José Bougo, una historia de amor que comenzó en un famoso reality y que ha continuado durante años entre idas y venidas, reconciliaciones y su posterior paso por 'La isla de las tentaciones'. Desde entonces, Nerea ha ido compartiendo su día a día con total normalidad, aunque sin esconder que atraviesa una etapa de cambios.

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La exparticipante se ha mostrado feliz con el resultado, compartiendo también las publicaciones realizadas por el salón responsable de la transformación. "Enamorada del pelo y de ella", han escrito desde el centro de belleza junto a las imágenes de la creadora de contenido presumiendo de su nueva melena, unas palabras que ella no ha dudado en repostear ante sus seguidores.