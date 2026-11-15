El extenista ha asegurado que la cualidad que más valora de su mujer es su personalidad

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Rafa Nadal ha empezado una nueva etapa centrada en su familia y sus proyectos personales. Ahora, coincidiendo con la publicación de su libro 'Rafa Nadal', el mallorquín ha hablado sobre Mery Perelló en una entrevista a 'Vanity Fair'. "Siempre ha sabido estar en el momento y en el lugar en el que yo he necesitado que estuviera", ha confesado.

“Mi mujer ha sido una gran compañera de vida desde que éramos muy jóvenes”, ha explicado tras ser preguntado por la discreción de María Francisca Perelló, con quien empezó a salir desde que eran jóvenes.

El extenista ha asegurado que la cualidad que más valora de su mujer es su personalidad, pero ha destacado su capacidad para acompañarlo durante su trayectoria profesional. "Lo que más valoro de ella es como persona, ¿no? Y después, que siempre ha sabido estar en el momento y en el lugar en el que yo he necesitado que estuviera. Siempre ha tenido un saber estar que en este mundo, con la exposición a la que he estado sometido, no es fácil", ha reconocido.

“Mery, eres mi mejor compañera de vida": las palabras de Rafa Nadal sobre su mujer

Nadal y Perelló contrajeron matrimonio el 19 de octubre de 2019 en Mallorca, después de muchos años de relación. Desde entonces, ambos han mantenido una actitud discreta respecto a su vida familiar, una decisión que el deportista considera fundamental.

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En el libro publicado por Assouline también aparece una declaración de Mery, donde habla sobre cómo ha conseguido mantener su relación a pesar de las exigencias de la carrera profesional de Nadal. “Uno de los puntos fuertes de nuestra relación es que siempre hemos mantenido nuestras propias identidades, dándonos espacio mutuamente mientras crecemos juntos”, ha señalado ella.

El extenista también le dedica unas palabras en las páginas del volumen: “Mery, eres mi mejor compañera de vida. Siempre has estado a mi lado… Espero hacerte tan feliz como tú me has hecho a mí”.

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“Preferimos preservar un poquito nuestra vida privada", reconoce

Nadal ha reconocido que ha intentado separar su actividad profesional y su intimidad: "Evidentemente, he intentado mantener privada mi vida privada. Creo que hay que preservar la intimidad de las personas que no tienen que estar necesariamente expuestas a la prensa". Esta decisión también ha afectado a las apariciones públicas de su esposa.

El extenista ha aclarado que Mery concede entrevistas ocasionalmente, aunque generalmente están relacionadas con su trabajo al frente de la fundación que lleva el nombre del deportista. “Preferimos preservar un poquito nuestra vida privada. Nos ha funcionado bien así, y así seguiremos”, ha añadido.

"Dejé un legado no solo deportivo, sino personal", confiesa

El extenista vive en Porto Cristo, Mallorca, junto a Mery Perelló y sus dos hijos, Rafael, nacido en 2022, y Miquel, nacido en 2025. El deportista también ha mantenido su vinculación con el tenis a través de su academia y continúa desarrollando proyectos empresariales. El tenista ha explicado que crecer en Manacor le permitió conservar una vida cotidiana relativamente normal: "En Manacor pasaba desapercibido. Podía llevar mi vida normal, ir al supermercado, al cine, salir con amigos, porque la gente estaba acostumbrada a verme a diario".

Su familia, su equipo de trabajo y sus amigos han formado parte de una trayectoria en la que consiguió 22 títulos de Grand Slam: “Dejé el tenis con la tranquilidad de saber que he dejado un legado no solo deportivo, sino personal”. Rafa Nadal ha recalcado que le gustaría ser recordado como "una buena persona de un pequeño pueblo de Mallorca".