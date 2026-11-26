telecinco.es 26 NOV 2026 - 12:07h.

En la primera gala descubrimos la misión de Belén Esteban y ella ya ha tomado una decisión sobre su permanencia en el reality

Los concursantes nominan y ya tenemos la primera lista de nominados reales

No te pierdas lo que pasa en la casa de 'GH VIP 9'

Compartir







En la segunda gala de 'Gran Hermano VIP 9', Belén Esteban ha tomado una decisión sobre su permanencia en el concurso. Jorge Javier Vázquez le proponía continuar como concursante oficial pero ella tenía muy clara su decisión...

Los motivos de Belén Esteban

"Los fans están pidiendo a gritos que te quedes como concursante oficial", le comunicaba el presentador. Ella respondía que está "muy agradecida" con el público y los seguidores del programa pero quería marcharse: "Me tengo que ir, de verdad, Jorge. Quiero estar en casa con mi marido, con mi madre y con mi familia".

Belén argumentaba también que llevaba una semana "súper descompensada" en los niveles de azúcar por la diabetes que sufre y necesitaba una estabilidad en la comida: "He estado descontrolada. Aquí no se duerme".

Además, tenía cosas que atender en el exterior: "Dije una semana, lo he intentado hacer lo mejor posible, he llorado en el baño de lo mal que lo he pasado porque muchas veces provocaba las discusiones. Pero me he reído muchísimo y me ha encantado conocer a concursantes que no conocía".

Jorge Javier le pedía que lo pensara pero, pasados los minutos, su decisión era la misma y Belén y Jorge Javier se reencontraban en el plató. Allí, ellareconocía que se ha reído mucho, que se lo ha pasado muy bien y bromeaba diciendo que se iba a confesar.

Eso sí, tanto ella como el presentador acordaban tener una conversación pendiente y con testigos...

La noche nos dejó otros muchos momentazos de Belén como la resolución de su falsa expulsión con Raquel Bollo.

Además, Jorge Javier Vázquez se mostraba impresionado con su "actuación": "Me estás sorprendiendo"

El último enfrentamiento de Belén Esteban

Pero Belén también fue protagonista de la noche por su tenso momento con Pipi Estrada. Él cree que ella no hacía nada en la casa, de hecho, la rebautizaba como "agonías" y ella no podía evitar reaccionar: "Si un señor se echa una siesta de tres horas aunque no tenga reloj, yo también por la noche dormiría como duerme él".

El rifirrafe iba más allá y es que Pipi cree que Juls Janeiro ha aparecido en televisión para "revocar" o "decir cosas contrarias" a las que siempre ha dicho Belén y hacía un comentario haciendo un juego con sus apellidos que Belén no dudaba en cortar de raíz.

"Si se va a hablar de esto, me levanto y me voy. Yo no saco a sus mujeres ni sus exmujeres. No le voy a aguantar nada a este cantinflas, todo lo que me está echando. ¡Habla de lo tuyo!".

Primeras nominaciones en la casa y a la cara

Al margen de la marcha de Belén Esteban, los concursantes se enfrentaban a las nominaciones, las primeras de esta edición que, además, han sido a la cara, generando todo tipo de tensión y reproches.