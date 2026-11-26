Los líderes del Partido Popular, PSOE, Vox y Frente Amplio debaten ante toda la audiencia antes de las elecciones
Debate a cuatro clave entre Sánchez, Feijóo, Abascal y Colau: fortalezas, debilidades y líneas rojas que no deben cruzar, según una experta
Pedro Sánchez, Alberto Núñez Feijóo, Ada Colau y Santiago Abascal son los protagonistas del debate a cuatro antes de las elecciones generales del próximo domingo 29 de noviembre. Los políticos discutirán sobre sus propuestas, analizarán la situación de España y se dirigirán a los ciudadanos con un minuto de oro cada uno.
La precampaña está llegando a su final, quedando algo más de 48 horas para que dé comienzo una nueva votación histórica en nuestro país. PSOE, PP, Frente Amplio y Vox no quieren perder la oportunidad de mandar un último mensaje a la audiencia y convencerlos para que la papeleta que introduzcan en la urna el próximo domingo tenga el nombre de su partido político.
Un debate a cuatro donde se tratarán cinco bloques temáticos de 20 minutos cada uno: vivienda; economía y fiscalidad; políticas sociales y servicios públicos; lucha contra la corrupción y regeneración democrática; y migración y política exterior. Además, los políticos dispondrán de un total de cinco minutos en cada bloque para exponer sus ideas y debatir contra los tres adversarios.
Momentos clave
Ada Colau y María Casado posan en el photocall antes del debate a cuatro
Ada Colau llega dos minutos antes a la Academia
Ada Colau llega a las 20:38 horas, dos minutos antes de lo previsto. La líder de Frente Amplio ha posado con María Casado en las afueras de la Academia de la Televisión. Después, mientras charlaba y sonreía, accedió al interior de las instalaciones y posó junto al resto de instituciones en el photocall.
Los medios de comunicación agolpados en el photocall
Llega Alberto Núñez Feijóo a la Academia de la Televisión
Alberto Núñez Feijóo ha sido recibido en la puerta de las instalaciones por María Casado, posteriormente han posado ante los medios y ha mostrado una actitud muy sonriente y tranquila después del cara a cara que protagonizó en el mismo lugar hace una semana.
El posado de Santiago Abascal ante los medios de comunicación
Santiago Abascal llega a la Academia de la Televisión
Santiago Abascal es el primero en llegar a la Academia de la Televisión. El líder de Vox ha sido recibido por María Casado, ha posado con una sonrisa ante los medios y se ha introducido dentro de las instalaciones para dirigirse a su camerino.
El político ha optado con una corbata azul, americana azul marina y un pantalón gris.
¿A qué hora llegan los candidatos?
La llegada de los candidatos será a partir de las 20:20 horas. El primero en ser recibido por María Casado será Santiago Abascal. Diez minutos después, a las 20:30h, será cuando se produzca la llegada de Alberto Núñez Feijóo.
El orden se mantiene intacto, luego lo hará Ada Colau y posteriormente será Pedro Sánchez. Tanto el orden de entrada como el de las intervenciones se han establecido mediante sorteo.
Los cinco bloques que se van a debatir esta noche
El debate entre los cuatro candidatos va a estar compuesto de cinco bloques, cada uno durará 20 minutos exactos, donde los políticos tendrán la oportunidad de intervenir en cada uno de ellos en un máximo de cinco minutos.
- Vivienda
- Economía y fiscalidad
- Políticas sociales y servicios públicos
- Lucha contra la corrupción y regeneración democrática
- Migración y política exterior
Cada candidato intervendrá un máximo de cinco minutos por bloque temático
Todo está preparado en el plató donde van a debatir Abasca, Sánchez, Feijóo y Colau. El lugar es el mismo donde se produjo el cara a cara la semana pasada pero, en cambio, hay varias diferencias con respecto al debate que vimos entre el candidato socialista y 'popular'.
Los cuatro candidatos van a estar de pie, cada uno detrás de un atril y el debate va a estar controlado en todo momento por la moderadora María Casado, que deberá vigilar los tiempos. Cada candidato tiene cinco minutos de intervención por bloque temático.