Antonio Rodríguez 26 NOV 2026 - 20:01h.

Los líderes del Partido Popular, PSOE, Vox y Frente Amplio debaten ante toda la audiencia antes de las elecciones

Debate a cuatro clave entre Sánchez, Feijóo, Abascal y Colau: fortalezas, debilidades y líneas rojas que no deben cruzar, según una experta

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Pedro Sánchez, Alberto Núñez Feijóo, Ada Colau y Santiago Abascal son los protagonistas del debate a cuatro antes de las elecciones generales del próximo domingo 29 de noviembre. Los políticos discutirán sobre sus propuestas, analizarán la situación de España y se dirigirán a los ciudadanos con un minuto de oro cada uno.

La precampaña está llegando a su final, quedando algo más de 48 horas para que dé comienzo una nueva votación histórica en nuestro país. PSOE, PP, Frente Amplio y Vox no quieren perder la oportunidad de mandar un último mensaje a la audiencia y convencerlos para que la papeleta que introduzcan en la urna el próximo domingo tenga el nombre de su partido político.

Un debate a cuatro donde se tratarán cinco bloques temáticos de 20 minutos cada uno: vivienda; economía y fiscalidad; políticas sociales y servicios públicos; lucha contra la corrupción y regeneración democrática; y migración y política exterior. Además, los políticos dispondrán de un total de cinco minutos en cada bloque para exponer sus ideas y debatir contra los tres adversarios.