'Fiesta' | Programa, en vídeo (11/05/25)

Lucas ha dado la cara y se ha pronunciado sobre su supuesta pelea con Andy. El cantante asegura que la relación es buenísima y que llevan dos décadas intentando separarlos: "No sé si es de alguien a quien no le pagamos bien. Me lo voy a tomar como algo personal". Además, la ex de Carlo Costanzia, Jeimy, anuncia por sorpresa su embarazo y la confesión de Fran Rivera a Bárbara Rey.