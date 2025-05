Informativos Telecinco | Edición El Matinal, en vídeo (14-05-2025)

Muere Pepe Mujica, el ex presidente de Uruguay a los 89 años

La sesión de control al Gobierno se prevé caldeada, después de la filtración de los mensajes de WhatsApp intercambiados entre Sánchez y Ábalos

Se prevé una sesión de control al Gobierno caldeada tras la filtración de los whatsapp del presidente

El miércoles comienza con la mirada puesta en el Congreso, porque allí el ambiente se prevé caldeadito, después de que El Mundo filtrara a los medios los mensajes personales compartidos por el presidente del Gobierno y José Luis Ábalos en 2021. El periódico ha publicado una nueva tanda de mensajes que revelan la opinión de Pedro Sánchez sobre la compra de Air Europa por parte de IAG. El PP que está 'aprovechando' el tema para aumentar su presión sobre el Ejecutivo con toda probabilidad centrará el debate sobre esta cuestión.

Muere Pepe Mujica, el ex presidente de Uruguay a los 89 años

Latinoamérica y la izquierda mundial llora la muerte de Pepe Mujica, todo un referente en la batalla por la libertad y las políticas sociales. Un hombre sencillo y honesto que hizo grande la política y que vivió siempre fiel a sus ideales. El expresidente de Uruguay durante los años 2010 y 2015 ha muerto tras padecer durante un largo tiempo un cáncer de esófago y se le había extendido en las últimas semanas.

"No soy pobre, soy sobrio, liviano de equipaje. Vivo con lo justo para que las cosas no me roben la libertad", así explicaba José Mujica cómo era su sencillo estilo de vida antes de acceder a la presidencia de Uruguay en 2010, a la que accedió conquistando al 65% de la población.

