La UCO investiga esa llamada a la mujer del presidente en el caso Koldo

José Luis Ábalos mantiene conversaciones privadas con algunos periodistas y "no desmiente ser el filtrador" de los mensajes sobre Podemos

Los mensajes del teléfono del presidente del Gobierno siguen en el centro de los asuntos políticos. Esta vez evidencian, según informa el diario El Mundo, que Pedro Sánchez intervino en el rescate de Air Europa días después de la llamada del presidente de la compañía a Begoña Gómez, una llamada investigada por la UCO.

“Creo que merece la pena que le demos una vuelta”, le dice el presidente del Gobierno a José Luis Ábalos, entonces ministro de Transportes. “A mi la operación de IAG, salvo que me convenzas de lo contrario, no me convence”, insiste. “Es una operación que debemos meditar y ver como enfocarla”.

El presidente le remite al ministro un mensaje de un amigo del sector que le aconseja sobre el rescate de Air Europa: “Hay que rescatar a Air Europa pero no dejarla en manos de Iberia (filial de IAG). Sobre todo porque IAG es británica en realidad y más bien diría que tras el Brexit sería óptimo que fuera española dadas las circunstancias actuales para tener asegurada la infraestructura aérea en España, que es clave a nivel nacional”.

Esa era la posición del dueño de la aerolínea, Pepe Hidalgo, cuenta el diario El Mundo.

“Me parece que incluso se podría contemplar hacer crecer desde Air Europa una plataforma aérea del sur de Europa con Alitalia y Tap", añade el amigo del presidente en sus whatsapp. “Globalia, holding del que forma parte Air Europa, es un grupo muy interesante, pero no tiene ahora mismo un gran gestor, especialmente con el patriarca ya debilitado. No tiene sentido, desde mi punto de vista, rescatar Air Europa y dejarla en manos de los Hidalgo, pero tampoco regalársela a IAG (Iberia) y menos aún dejar que desaparezca”, aseguraba.

Estas conversaciones de WhatsApp derivaron, cuenta el citado diario, en la presencia del director de la Oficina Económica de Moncloa, Manuel de la Rocha en reuniones clave para el rescate en octubre de 2020.

La llamada de Aldama a Javier Hidalgo

Víctor de Aldama, conseguidor de la trama Koldo, estaba en esas citas como asesor de Air Europa. Fue él mismo quien le dijo a Javier Hidalgo que la operación estaba hecha. “Estoy llorando como un puto bebé de la emoción”, del dijo. “Tu familia tiene que estar orgullosa de la persona y empresario que eres. Qué alegría más grande, hostiasssss, siiiiiiii coño siiiiiiiii” , le dijo.

Estos mensajes están en los informes de la UCO sobre el caso Koldo en manos del Supremo.

El Consejo de Ministros aprobó el 3 de noviembre el rescate de Air Europa por 475 millones de euros a devolver en dos tramos durante seis años.