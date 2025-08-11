Informativos Telecinco | Edición mediodía, en vídeo (11-08-2025)

Más de 700 vecinos desalojados por el incendio en el Bierzo, León

Un incendio calcina un camping en Tarragona

El fuego entra en el corazón del Bierzo, en León, y devora viviendas, restaurantes y coches y obliga a desalojar a más de 700 vecinos. La alerta es máxima, varios incendios forestales avanzan sin control alimentados por las rachas de viento y por unas temperaturas extremas. Una auténtica tragedia que afecta al paraje natural de Las Médulas, considerado Patrimonio de la Humanidad.

El fuego ha devorado un camping en Tarragona. Cerca de 2.000 personas tuvieron que ser desalojadas por un incendio que ha arrasado decenas de caravanas, autocaravanas, tiendas de campaña y material diverso.