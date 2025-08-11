Un incendio obliga a desalojar un camping en El Vendrell, en Tarragona: el fuego se ha producido sobre varias caravanas
Un incendio ha desalojado completamente un camping en El Vendrell Tarragona
Los Bombers de la Generalitat han dado por controlado un incendio que ha desalojado completamente --entre 1.500 y 1.800 personas-- un camping en El Vendrell (Tarragona) originado este lunes sobre las 5.17 horas.
El incendio se ha producido sobre varias caravanas y no constan heridos por el incidente, aunque el Servei d'Emergències Mèdiques (SEM) ha atendido a 2 personas, ha informado Protecció Civil en un mensaje en 'X' recogido por Europa Press.
El fuego se ha dado por controlado este lunes sobre las 5.48 horas y los usuarios del camping han sido desalojados preventivamente en el paseo marítimo de la localidad tarraconense.
Dos incendios simultáneos
Ha habido 2 incendios en el mismo recinto, el primero --ya controlado-- ha quemado unas 12 caravanas en 16 parcelas y el segundo, extinguido, ha quemado 2 caravanas y 1 turismo en 2 parcelas.
Los Bombers han trabajado con 7 vehículos y se han recibido 49 llamadas en el teléfono de emergencias 112.
A raíz del accidente, Protecció Civil ha activado la prealerta del plan Procicat.