'El verano de las tentaciones': Temporada 6 programa 1, completo

¡Dale al 'play' y disfruta del primer programa de la sexta temporada!

Así cayó en la tentación David Vaquero con María Aguilar en 'La isla de las tentaciones 6': su primera noche de pasión

Compartir







Álex y Marina, Manuel y Lydia, David y Elena, Alejandro y Laura, y Adrián y Naomi son las cinco nuevas parejas que decidieron vivir una experiencia que revolucionaría sus vidas en la sexta edición de 'La isla de las tentaciones'. Tras la primera noche, las chicas se llevaron una sorpresa al descubrir que ya había imágenes para ellas.