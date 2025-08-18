Así cayó en la tentación David Vaquero con María Aguilar en 'La isla de las tentaciones 6': su primera noche de pasión
David no pudo aguantar más y acabó liándose con la tentadora en su habitación
David Vaquero se sintió atraído por María Aguilar casi desde el primer momento en que pisó 'La isla de las tentaciones 6'. El novio de Elena Adsuara y la soltera demostraron tener mucha química desde el primer momento, y tras pocos días compartiendo villa, al final se dejaron llevar.
El tonteo entre ambos era constante: mañana, tarde y noche. Tanto que, al final, con la excusa de que David iba a su habitación a ponerse el bañador, María le acompañó y acabaron besándose apasionadamente en la cama. Luego se metieron bajo las sábanas y así dio comienzo su ardiente primera noche juntos.
A pesar de lo que le gustaba María, David se sentía culpable por lo que había hecho y a la mañana siguiente rompió a llorar. No quería hacerle daño a su novia, pero a pesar de eso siguió adelante con la tentadora.
El dilema de David Vaquero en la segunda hoguera
David llegó a la segunda hoguera de 'La isla de las tentaciones 6' ya habiéndole sido infiel a su novia. Cuando llegó su turno y Sandra Barneda le comunicó que no había imágenes para él, se derrumbó. Se sentía fatal porque estaba enamorado de Elena, pero María le gustaba mucho, y estaba hecho un auténtico lío. Además, le dijo a Sandra Barneda que se sentía un mal novio porque su chica no se merecía sufrir por su culpa.
A pesar de sus lágrimas y de su culpabilidad, cuando estaba con María en la villa todo esto pasaba a un segundo plano y decidía seguir dejándose llevar con la tentadora, con la que tenía una gran química y no podía (ni quería) contenerse... aunque eso supusiera hacer sufrir a su novia.