'El verano de las tentaciones': Temporada 6 programa 3, completo

¡No nos lo podíamos creer! Así fue el momento en el que Álex y Yaiza se tatuaron mutuamente en pleno calentón

Las hogueras finales de la sexta edición

Ha llegado el momento de descubrir si Alejandro comprenderá todo lo que Laura ha dicho sobre su relación; si Marina y Álex serán capaces de perdonarse; si la confianza entre Lydia y Manuel se ha roto; y del cara a cara definitivo entre Naomi y Adrián. Así fueron las hogueras finales de la sexta edición de 'La isla de las tentaciones'.