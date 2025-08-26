Informativos Telecinco | Edición mediodía, en vídeo (26-08-2025)

Se reactivan fuegos en León y Zamora y ya son 15 incendios activos en toda España

El Gobierno activa ayudas a los damnificados en 16 CCAA

Compartir







Se reactivan fuegos en León y Zamora y ya son 15 incendios activos en toda España

Las máquinas también trabajan sin descanso para detener el avance de las llamas y crear cortafuegos tras una noche complicada en varias aldeas de Lugo. Los incendios se han reactivado también en la provincia de León y Zamora. En total hay 15 activos en todo el país y temen que el calor y el viento levanten tornados de fuego que son tan destructivos.

El Gobierno activa ayudas a los damnificados en 16 CCAA

El Gobierno considera que estamos ante una de las mayores catástrofes ambientales de los últimos años y activa ayudas a los damnificados en 16 comunidades autónomas. Son todas aquellas afectadas por episodios de emergencia climática desde finales de junio hasta ahora. Esto no solo incluye a los 113 grandes incendios del verano, también a cinco territorios perjudicados por una DANA.