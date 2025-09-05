Informativos Telecinco | Edición El Matinal, en vídeo (05-09-2025)

El fiscal general, Álvaro García Ortiz, acapara el protagonismo en el arranque más polémico del año judicial

La Coalición de Voluntarios busca en París el apoyo de EEUU para su plan de paz entre Rusia y Ucrania

Felipe VI preside este viernes uno de los actos de apertura del año judicial más tensos que se recuerdan, con la asistencia del fiscal general, Álvaro García Ortiz, cuya presencia rechaza un relevante sector de jueces y fiscales por estar procesado, argumento que ha justificado Alberto Núñez Feijóo para ausentarse.

En París, el presidente Emmanuel Macron recibe en el Elíseo a los miembros de la Coalición de Voluntarios en apoyo a Ucrania, con presencia del presidente ucraniano, Volodímir Zelenski y la participación por vídeoconferencia del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, entre otros. Sobre la mesa de la reunión ha estado cómo actuar en caso de que se llega a la paz con Rusia. Informa en el vídeo Carlos Herranz.