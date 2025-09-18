Informativos Telecinco | Edición El Matinal, en vídeo (18-09-2025)

Donald Trump continúa su visita al Reino Unido, agasajado y elogiado por el rey Carlos III

Pedro Sánchez y el canciller alemán Friederich Merz se reúnen en la Moncloa con el tema de Gaza en la agenda

Friederich Merz visita este jueves La Moncloa, donde será recibido por Pedro Sánchez. Alemania y España mantienen posiciones diferentes sobre el genocidio en Gaza y ese precisamente será uno de los puntos más importantes en la agenda de ambos líderes políticos. Sobre la mesa de diálogo, también la decisión de la Unión Europea de sancionar a Israel, el apoyo a Ucrania y la defensa común de la frontera sur europea.

El rey Carlos III ha brindado con y por la salud de Donald Trump y la primera dama, Melania, en una majestuosa cena de gala en la que no han faltado elogios y lujo. El presidente estadounidense se ha llevado todos los honores en Windsor y ha paseado en una carroza recubierta de oro en una ceremonia organizada para convertir simbólicamente, o al menos hacerlo sentir, como un rey.