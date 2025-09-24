Informativos Telecinco | Edición El Matinal, en vídeo (24-09-2025)

La OTAN advierte a Rusia con una respuesta "firme" por la violación del espacio aéreo de los aliados

Donald Trump se desata en la ONU: ataca a los más de 150 países que votaron por un Estado para Palestina

Donald Trump se desata en la ONU y ataca a todos

Donald Trump no ha 'decepcionado' en la ONU. No solo ha criticado en su propia sede la utilidad de la institución que, en palabras del presidente de EEUU, soluciona menos problemas de los que crea. Respecto a la guerra de Gaza y al estado palestino y su reconocimiento ha sido claro: es dar alas a Hamás.

También ha señalado a Europa, alertando del peligro que para ella supone la inmigración ilegal y no ha olvidado Ucrania: recuerda su decepción con Putin y le amenaza con duros aranceles. Y avisa a Europa: no se puede financiar esta guerra comprando gas ruso.

La OTAN ha enviado un claro mensaje a Putin tras las repetidas incursiones aéreas de Rusia en países aliados. La alianza militar dará una respuesta "firme" ante las acciones "imprudentes" de Rusia y recurrirá a todos los medios necesarios; además han instado a Moscú para que cese unas maniobras que elevan la tensión con los miembros del bloque militar.

En un comunicado tras reunirse a petición de Estonia, los 32 aliados apuntan que la respuesta de la organización atlántica "a las acciones imprudentes de Rusia seguirá siendo firme", indicando que Moscú tiene toda la responsabilidad por unas maniobras que "suponen una escalada, entrañan el riesgo de errores de cálculo y ponen en peligro vidas humanas"." Deben cesar", insta la organización atlántica.