'¡De viernes!' | Programa, en vídeo (26/09/25)

Disfruta del programa de '¡De viernes!' del 19 de septiembre, online y completo

Sonia Moldes, la que fuera pareja de Alessandro Lequio, se sienta en directo en el plató de '¡De Viernes!' para desmontar al colaborador de televisión en torno a su relación con Mar Flores.

Maite Galdeano se reencuentra públicamente con su hijo Cristian Suescun, después de estar 14 meses sin verse. Ambos se sientan en plató y cuentan los motivos que les han llevado al distanciamiento con Sofía, del que culpan a Kiko Jiménez.