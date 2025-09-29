Informativos Telecinco | Edición mediodía, en vídeo (29-09-2025)

Valencia y el norte de Castellón continúan en alerta roja

Novedades en el caso de Begoña Gómez

Compartir







Valencia y el norte de Castellón continúan en alerta roja

Situación muy complicada en el litoral mediterráneo. Alerta roja aún activa en la provincia de Valencia y norte de Castellón. Los meteorólogos avisan de que podrían acumularse entre 250 y 400 litros por metro cuadrado. Horas tormentosas también en Aragón, con coches arrastrados por la corriente y graves inundaciones. Los daños están aún por evaluar en Zaragoza y en varios municipios próximos a la capital aragonesa.

Novedades en el caso de Begoña Gómez

Dos novedades en el caso que afecta de Begoña Gómez. Por un lado, Hacienda ve posible "fraude de ley" en adjudicaciones a Juan Carlos Barrabés, un empresario relacionado con la esposa del presidente del Gobierno. También la Guardia Civil ha certificado más de cien correos con “gestiones” de la asistenta de Moncloa con la Universidad Complutense de Madrid cuando Begoña Gómez dijo que eran puntuales.