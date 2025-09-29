Las mayores intensidades y acumulados de lluvia se esperan en el centro y sur de la Comunidad Valenciana

El huracán Gabrielle azota España, en directo: segunda alerta a los móviles en el Montsià y Baix Ebre, Tarragona, por las lluvias torrenciales

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha avisado de que el lunes y martes serán los días más adversos del episodio de fuertes lluvias provocado por el exhuracán Gabrielle, convertido en borrasca, y que ha provocado que la activación del aviso rojo en Tarragona, Castellón y Valencia.

En concreto este lunes será uno de los días más adversos y desde primeras horas se esperan chubascos tormentosos localmente fuertes o muy fuertes y persistentes en la Comunidad Valenciana extendiéndose durante la tarde a otras zonas del interior sureste.

Las mayores intensidades y los mayores acumulados se esperan en el centro y sur de la Comunidad Valenciana, y especialmente en la provincia de Valencia, entre el lunes y la primera mitad del martes, cuando podrían superarse los 250-300 litros por metro cuadrado con intensidades torrenciales.

Lluvias torrenciales en Tarragona y Castellón

En el sur de Tarragona y norte de Castellón es probable que sean muy fuertes, incluso torrenciales, además de persistentes, especialmente durante la madrugada del lunes, pudiéndose acumular cantidades superiores a los 180 l/m2 en períodos inferiores a seis horas.

Es probable que Baleares también se vea afectada por este episodio, con chubascos tormentosos localmente fuertes o muy fuertes, especialmente desde la tarde del lunes, y en las islas de Ibiza y Mallorca.

En el este peninsular, las lluvias irán con tormenta y, ocasionalmente, granizo. También predominarán cielos nubosos en el Cantábrico y norte de Canarias, con probables precipitaciones débiles y dispersas, y en general cielos poco nubosos en el resto.

Descenso de las temperaturas

En cuanto a las temperaturas, se esperan descensos notables de las temperaturas máximas en interiores del este peninsular y aumentos en interiores de la vertiente atlántica sur, con pocos cambios en el resto. Así, las máximas aumentarán en Girona, donde se alcanzarán los 25 grados, y vertiente atlántica.

Mientras tanto, se esperan descensos en los archipiélagos, Cantábrico oriental y vertiente mediterránea, también notables en interiores del este peninsular. Las mínimas descenderán en Baleares, fachada oriental y mitad norte peninsular.

Debido a que pequeñas variaciones en la interacción entre los distintos elementos que conforman esta situación puede dar lugar a cambios en las zonas de mayor impacto, la Aemet recomienda un seguimiento detallado de las actualizaciones de las predicciones y avisos durante las próximas horas.