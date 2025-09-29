Agencia EFE Europa Press 29 SEP 2025 - 09:26h.

El municipio valenciano de Aldaia registra 57 l/m2 en tan solo 35 minutos

El huracán Gabrielle azota España, en directo: segunda alerta a los móviles en el Montsià y Baix Ebre, Tarragona, por las lluvias torrenciales

El barranco de La Saleta, en Aldaia, Valencia, se ha desbordado de madrugada, a la altura del dique de Bonaire, como consecuencia de las fuertes lluvias que azotan a la provincia de Valencia y Castellón. En concreto, esta noche, el municipio valenciano de Aldaia ha registrado 57 l/m2 en tan solo 35 minutos, según ha recogido Avamet.

Desde el consistorio han explicado en declaraciones a Europa Press que en un corto espacio de tiempo cayó en el municipio una tromba de agua "muy fuerte", lo que ha provocado que bajara mucho caudal por el barranco y se rompiera algún dique.

No obstante, las mismas fuentes han explicado que las barreras instaladas en el barranco tras la catastrófica dana del pasado 29 de octubre han funcionado correctamente y, por el momento, no ha habido que lamentar grandes daños.

El agua también ha provocado la inundación de algunas calles de la localidad y esta mañana están trabajando efectivos para controlar la situación.

La localidad valenciana de Aldaia, situada en la comarca de l´Horta Sud, ha registrado una fuerte tormenta con 57 litros por metro cuadrado recogidos en tan solo 35 minutos, dentro de una gran tronada que afecta al oeste del área metropolitana de València, según informa Avamet.

Otros municipios valencianos han registrado también acumulados altos como Manises con 72 litros por metro cuadrado; Paterna, con 41 litros por metro cuadrado; Quart de Poblet con 39,2; Pedralba con 43,6; Riba-roja con 40; Vilamarxant con 30,6 ; L'Eliana con 30,8; Burjassot con 25,8 litros por metro cuadrado.

La alerta en la provincia de Castellón

En Castellón, según los registros de Avamet se han recogido acumulados destacados como los 42,2 litros por metro cuadrado de Ain, los 33,6 de Artana, los 44,7 de Suera; los 38,8 de Torralba de Pinar.

El Consorcio Provincial de Bomberos de Castellón ha informado de que se está registrando mucha actividad de tormentas en la provincia, con gran presencia de rayos y truenos. Han pedido a la ciudadanía que se eviten desplazamientos innecesarios, aunque todavía no se ha realizado ningún servicio en relación a las lluvias.

Los bomberos de Castellón sí han intervenido la tarde del domingo en dos incendios de vegetación en Sant Joan de Moró y en Costur, a consecuencia de la caída de rayos, pero ya han sido extinguidos.