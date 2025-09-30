Informativos Telecinco | Edición El Matinal, en vídeo (30-09-2025)

Las noticias, de la mano de Arancha Morales y Bricio Segovia

Trump anuncia que Netanyahu acepta su plan de paz para Gaza en la Casa Blanca: Hamás tiene 72 horas para aceptarlo

Las noticias, de la mano de Arancha Morales y Bricio Segovia

La lluvia vuelve a ser la protagonista. Este martes tres comunidades están en alerta: Valencia, Murcia y Baleares, donde después de unas últimas horas de trombas de aguas y numerosas incidencias, continúan en situación de riesgo.

"Hoy es un día importante, precioso, potencialmente uno de los mejores días en la historia de la civilización. Se abre un nuevo capítulo de seguridad, paz y prosperidad para toda la región". Así ve Donald Trump el plan de paz para poner fin a la guerra de Gaza que Netanyahu ha bendecido para dejar en manos de Hamás la responsabilidad de su fracaso.