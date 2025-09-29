Las fuertes lluvias se ceban con Zaragoza y alrededores: calles, garajes y hospitales anegados

Europa Press 29 SEP 2025 - 10:12h.

En María de Huerva, unas 200 personas fueron desalojadas de sus viviendas por un escape de gas

El huracán Gabrielle azota España, en directo: segunda alerta a los móviles en el Montsià y Baix Ebre, Tarragona, por las lluvias torrenciales

ZaragozaLas fuertes tormentas caídas en Zaragoza y en las localidades de alrededor, que dejaron hasta 82,8 litros por metro cuadrado en Valdespartera, anegaron calles y garajes y obligaron al rescate de varias personas que habían quedado atrapadas en sus vehículos en una jornada muy accidentada en la que el Centro de Emergencias 112 Aragón gestionó un total de 126 incidentes y recibió un total de 1.664 llamadas entre las 15.00 horas y las 23.59 horas de este domingo 28 de septiembre.

Por su parte, la sala emergencias Guardia civil 062 atendió 280 llamadas relacionadas con las fuertes lluvias especialmente en Cadrete, Cuarte y María de Huerva.

Las principales incidencias se registraron en la Comarca Central, concretamente en los municipios de Zaragoza, Cadrete, Cuarte de Huerva, María de Huerva, La Puebla de Alfindén y La Muela. También se reportaron incidentes en Grisén, Pinseque y Albalate del Arzobispo.

El agua inunda calles, garajes y hospitales

Las principales actuaciones de los servicios de emergencia estuvieron relacionadas con la entrada de agua en garajes, calles anegadas y carreteras con balsas de agua, piedras y arbolado caído.

El agua también afectó a residencias y hospitales, notificándose incidencias en los hospitales Royo Villanova y Miguel Servet, además de provocar cortes de luz.

En María de Huerva, en torno a 200 personas fueron desalojadas de sus viviendas por un escape de gas y se ubicaron temporalmente en el polideportivo del municipio. Una vez solucionada la incidencia, pudieron regresar a sus domicilios sobre las 22.00 horas.

Asimismo, alrededor de 30 personas quedaron atrapadas en un autobús en la Ciudad Deportiva del Real Zaragoza.

La carretera más afectada por las lluvias fue la N-330, a la altura de la localidad de Santa Fe (entre los puntos kilométricos 486 y 487,5), que permanece cortada desde las 20.30 horas del domingo.

En Cuarte de Huerva, alrededor de 50 vecinos han tenido que pernoctar en el ayuntamiento del municipio debido a incidencias en sus viviendas como consecuencia de las lluvias. El consistorio instaló un albergue para posibles afectados por la tormenta, pero finalmente no tuvo que ser utilizado por ningún vecino.

Las primeras incidencias, el domingo por la tarde

Desde la tarde de este domingo y durante la noche trabajó un amplio dispositivo de servicios de emergencia para resolver las incidencias provocadas por las lluvias. Este dispositivo estuvo integrado por Bomberos del Ayuntamiento de Zaragoza, Bomberos de la Diputación Provincial de Zaragoza, Policía Local de Zaragoza y Cuarte de Huerva, 061 Aragón, Guardia Civil, Cruz Roja y las agrupaciones de voluntarios de Protección Civil de Valdejalón, Cuarte de Huerva, Bajo Gállego y Utebo.

Por su parte, la Guardia Civil auxilió a 60 personas en diferentes poblaciones. Numerosas patrullas de seguridad ciudadana se trasladaron a las zonas afectadas y se activó a GEAS y GREIM Tarazona para labores auxilio y rescate de vecinos afectados.

En Santa Fe una familia de cinco personas fue acompañada desde dicha población a su domicilio de Cuarte. Igualmente se ayudó a diversos vecinos en la localidad a causa de las lluvias. Y en Cadrete 4 personas fueron evacuadas porque su vivienda estaba anegada, además de varias personas que se hallaban subidas a árboles y tejados.

En María de Huerva se colaboró en la asistencia por una fuga de gas por rotura de una tubería, además de auxiliar a varios vecinos aislados en sus viviendas.

Este lunes se moviliza el Puesto de Mando Avanzado del 112 Aragón para coordinar los trabajos del dispositivo, que se trasladará a la zona para continuar con la resolución de la emergencia.

En marcha las tareas de limpieza

El dispositivo INFOAR del Gobierno de Aragón ha trasladado a las 9.00 horas seis brigadas terrestres, seis autobombas y dos técnicos y capataces para proceder a la retirada de lodos y al restablecimiento de las carreteras.

Además, el Departamento de Fomento enviará maquinaria pesada a la zona para colaborar en las tareas de limpieza de las vías de comunicación, y diez trabajadores sociales de la Comarca Central atenderán las necesidades de los vecinos afectados.

Tanto el presidente autonómico, Jorge Azcón, como el consejero de Interior, Roberto Bermúdez de Castro, visitaron las zonas afectadas. También la consejera de Educación, Cultura y Deporte, Tomasa Hernández, visitó por la noche los colegios de las localidades más perjudicadas, comprobando que las afectaciones en las instalaciones permitían el desarrollo del servicio educativo, por lo que las clases se imparten hoy con normalidad.

Por otra parte, el Ejecutivo autonómico aprobará esta semana, en Consejo de Gobierno, un decreto ley con medidas urgentes de ayuda para hacer frente a los daños causados por las intensas lluvias del 28 de septiembre, que incluirá también a los municipios afectados por las precipitaciones del pasado 9 de septiembre.

El estado de las carreteras en Aragón

Además ha quedado reabierto al tráfico el tramo de la carretera N-330, entre los puntos kilométricos 486 y 487,5, en el término municipal de Santa Fe (Zaragoza). No obstante, permanece cortado el acceso a Cadrete desde la rotonda de la Ciudad Deportiva de Zaragoza.

Asimismo, se ha activado un vehículo del Puesto de Mando Avanzado (PMA01) del 112 Aragón para atender las incidencias ocasionadas por las inundaciones registradas en los términos municipales de Cadrete, María de Huerva y Cuarte de Huerva, en la provincia de Zaragoza.